Приморцы не могут попасть на сайт «Госуслуг» из-за ошибки

Жители Приморья столкнулись с проблемой в использовании Единого портала государственных услуг. Одной из причин могло стать сообщение в СМИ об «обнулениях» срока действия QR-кодов о вакцинации.

При попытке залогиниться на сайте «Госуслуги» пользователей встречает сообщение о внутренней ошибке. Возможности воспользоваться порталом нет ни в десктопной версии из браузера, ни в мобильном приложении как на Android, так и на iPhone. Android Ранее многие пользователи обратили внимание на то, что у них «обнулился» или уменьшился вдвое срок действия QR-кодов о вакцинации. После нескольких личных публикаций в соцсетях, известие о сбое подхватили представители СМИ и немало пользователей бросились проверять полученную информацию. По всей видимости, серверы сайта не справились с единовременно возросшей нагрузкой и попросту, как говорят IT-шники — легли. Теперь невозможно не только посмотреть срок действия сертификата, но и в целом воспользоваться любой услугой сайта. iPhone Примечательно, что проблемы у сайта были замечены не только по части QR-кодов. Еще до полудня одна из жительниц Владивостока пожаловалась редакции, что испытывает сложности с использованием сервисов сайта: « 41 раз я сегодня звонила, чтобы записаться к врачу. Госуслуги сломались, выдают кучу талонов, но все при выборе оказываются заняты», — пожаловалась многодетная мать. В Минцифры подтвердили сбой на сайте. В сообщении пресс-службы указано, что срок действия QR-кодов не изменился. «Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока», — указано в официальном пресс-релизе. Сейчас специалисты заняты восстановлением полноценной работы сайта Госуслуг.

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