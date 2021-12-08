За правду ответишь: FESCO начало угрожать изданию «Золотой Рог»

— Статья необоснованно порождает к Транспортной группе FESCO негативное отношение общественности и его партнёров, а также формирует ложное представление о том, что холдинг ведёт предпринимательскую деятельность недобросовесттно, - говорится в письме, подписанном вице-президентом ПАО «ДВМП» по маркетингу и коммуникациям Екатериной Гришковец.