За правду ответишь: FESCO начало угрожать изданию «Золотой Рог»

Руководство структуры решило пригрозить редакции, подготовившей материал на общественно значимую тему, судебным разбирательством.
— Статья необоснованно порождает к Транспортной группе FESCO негативное отношение общественности и его партнёров, а также формирует ложное представление о том, что холдинг ведёт предпринимательскую деятельность недобросовесттно, - говорится в письме, подписанном вице-президентом ПАО «ДВМП» по маркетингу и коммуникациям Екатериной Гришковец.
Между тем в компании не смогли чётко сформулировать, что именно в содержании публикации «влечёт причинение не только репутационного вреда, но и убытков».
Напомним, что корреспонденты «Золотого Рога» изучили мнение ряда уважаемых экспертов относительно транспортного коллапса в портах Приморского края и угрозы срыва северного завоза в нескольких регионах Дальнего Востока. FESCO упомянута в числе потенциально причастных к возникшей проблеме компаний.