За правду ответишь: FESCO начало угрожать изданию «Золотой Рог»

За правду ответишь: FESCO начало угрожать изданию «Золотой Рог»
За правду ответишь: FESCO начало угрожать изданию «Золотой Рог»
Сегодня, 16:36ПроисшествияФото: Золотой Рог
Транспортно-логистическая компания, упомянутая в аналитическом материале «Золотого Рога», оказалась уязвлена мнением экспертов о своей причастности к транспортному коллапсу в портах Приморья.

Руководство структуры решило пригрозить редакции, подготовившей материал на общественно значимую тему, судебным разбирательством.

— Статья необоснованно порождает к Транспортной группе FESCO негативное отношение общественности и его партнёров, а также формирует ложное представление о том, что холдинг ведёт предпринимательскую деятельность недобросовесттно, - говорится в письме, подписанном вице-президентом ПАО «ДВМП» по маркетингу и коммуникациям Екатериной Гришковец.

Между тем в компании не смогли чётко сформулировать, что именно в содержании публикации «влечёт причинение не только репутационного вреда, но и убытков».

Напомним, что корреспонденты «Золотого Рога» изучили мнение ряда уважаемых экспертов относительно транспортного коллапса в портах Приморского края и угрозы срыва северного завоза в нескольких регионах Дальнего Востока. FESCO упомянута в числе потенциально причастных к возникшей проблеме компаний.

Сюжеты:
Приморье
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