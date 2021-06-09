Автохам в Приморье едва не застрелил другого водителя

«Услышав в свой адрес угрозы убийством, взял ружье и произвел предупредительный выстрел в землю, а затем произвел выстрел в потерпевшего», — следком о происшествии.
Раненому еще несказанно повезло, если можно так выразиться, в сложившейся ситуации. Сразу после конфликта его внедорожник столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. Благодаря этому ДТП пострадавший крайне оперативно попал в заботливые руки медиков.
Ранение мужчина получил 3 июня. По версии следствия, действия пострадавшего за рулем создавали аварийную ситуацию на дороге. Из-за этого у него возник конфликт с одним из других водителей. Чтобы выяснить кто из них прав, мужчины покинули автомобили. Пострадавший, как сообщают следователи, угрожал второму участнику конфликта убийством. В ответ, тот достал карабин «Сайга» и сначала выстрелил в землю, а затем в угрожавшего. Место происшествия стрелок покинул на своем авто.
К счастью пострадавшего, поблизости оказался автомобиль скорой помощи. Мужчину доставили в больницу, где медики позаботились о том, чтобы он выжил.
«В течение часа провели операцию и через три дня санавиацией доставили во Владивосток», — сообщили о судьбе пострадавшего в крайздраве.
Правоохранители, по горячим следам, задержали второго участника конфликта. У 54-летнего мужчины изъяли одежду и карабин «Сайга» из которого он стрелял в потерпевшего. В его доме прошел обыск. За покушение на убийство возбуждено уголовное дело. Следователям еще предстоит выяснить все подробности происшествия.
Согласно законодательству РФ, чтобы обзавестись огнестрельным оружием — необходимо пройти обследование у врачей, которые подтвердят, что человек психически здоров.
Главный врач Приморской краевой психиатрической больницы Максим Николаевич Артамонов рассказал, как проходит процесс выдачи необходимых справок в Приморье:
«Чтобы получить оружие человек должен пройти медицинское освидетельствование у психиатра и нарколога, после чего он получает справку об отсутствии противопоказаний для владения оружием. Во Владивостоке за такой справкой граждане обращаются в диспансерное отделение краевой психиатрической больницы. Человек проходит обследование у психиатра, проверяется не состоит ли гражданин на учете. Если обратившийся менее 5 лет живет на территории Владивостока, то он должен предоставить справку со своего предыдущего места жительства о том, что не состоял на учете. Если у врача возникают какие-то подозрения, то назначается дополнительное обследование. Если у специалиста сомнений нет, то гражданин получает все необходимые документы. Следующее посещение психиатра обязательно лишь через 5 лет», — рассказал специалист.
Но можно ли назвать психически здоровым человека, который применяет огнестрельное оружие таким образом, как это сделал стрелок в Приморье? Максим Артамонов ответил и на этот вопрос:
«Состояние человека может меняться, люди могут заболеть, никто от этого не застрахован. Но не надо сразу предполагать, что если человек выстрелил в кого-то, то он обязательно сумасшедший. Хулиганы тоже ходят с пистолетами, но они не являются сумасшедшими. Они попросту ведут асоциальный образ жизни.В подробностях будут разбираться правоохранители. Если у следователя возникнут сомнения о вменяемости человека, тому назначат амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу. Люди совершают преступления не потому что они сумасшедшие, а потому, что у них есть к этому предрасположенность. Это уже могут быть издержки воспитания, социализации и другие причины», — разъяснил главврач краевой психиатрической больницы Приморья.
Кстати, в России намерены ужесточить государственный контроль за оборотом оружия. Профильный законопроект Госдума приняла во втором чтении. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 8 июня рассказал, что новые правила медосвидетельствования не позволят законно приобрести оружие человеку с неустойчивой психикой.
«Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия», — заявил RG.RU Володин.
По словам парламентария, благодаря нововведениям такие люди не получат оружие в руки и уж тем более не смогут его зарегистрировать.
Согласно новому законопроекту, проверкой будут заниматься исключительно государственные и муниципальные организации. Человек, желающий приобрести, хранить, применять оружие, должен будет пройти психиатрическое освидетельствование. Также медики должны будут подтвердить отсутствие в его организме каких-либо наркотиков или их следов.
Дополнительно законопроект предусматривает доступ Росгвардии к медицинскому заключению, которое будут размещать в электронном реестре здравоохранения.
Глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн уточнил, что информацию содержащую медицинскую тайну Росгвардия получать не будет.
«Теперь Росгвардия будет лишь ставиться перед фактом – допущен тот или иной гражданин до получения оружия или не допущен», — заявил депутат.
Таким образом правоохранители наконец смогут проверять подлинность справок, которые выдают медики.
Отдельно Хинштейн сообщил, что новые требования могут распространиться и на коллекционеров.
Кстати, охотничий карабин «Сайга» является одним из самых известных огнестрелов гражданского назначения. Внешне оружие довольно узнаваемо, так как сильно напоминает самый известный в мире автомат — Калашникова, на основе которого и был разработан.