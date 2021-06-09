Автохам в Приморье едва не застрелил другого водителя

«Состояние человека может меняться, люди могут заболеть, никто от этого не застрахован. Но не надо сразу предполагать, что если человек выстрелил в кого-то, то он обязательно сумасшедший. Хулиганы тоже ходят с пистолетами, но они не являются сумасшедшими. Они попросту ведут асоциальный образ жизни.В подробностях будут разбираться правоохранители. Если у следователя возникнут сомнения о вменяемости человека, тому назначат амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу. Люди совершают преступления не потому что они сумасшедшие, а потому, что у них есть к этому предрасположенность. Это уже могут быть издержки воспитания, социализации и другие причины», — разъяснил главврач краевой психиатрической больницы Приморья.