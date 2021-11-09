Разлом контейнеровоза у берегов Приморья опровергли

«На корпусе имеется трещина, но никакого разлома корпуса нет», — заявил сотрудник пресс-службы.
По словам специалиста, судно действительно находится на мели. Контейнеровоз отправили в залив Восток «штормовать» из-за шторма. Судно встало на якорь и начало смещаться, после чего оказалось на мели.
«На месте развернут оперативный штаб МЧС. Они устанавливают контроль над ситуацией», — рассказал Алексей Кравченко.
В 6:25 на помощь контейнеровозу был отправлен спасательный буксир Лазурит приморского филиала морспасслужбы. Ожидаемое время прибытия — в 15 часов.
«На борту 14 человек. Все граждане Китая. Россиян там нет. Опасного груза нет. Контейнеровоз перевозит 199 контейнеров общим весом 1630 тонн, на палубе в том числе 721 тонна находится», — сообщили в пресс-службе ведомства.
После эвакуации экипажа начнут откачивать топливо. Однако начать можно будет лишь ближе к вечеру. По прогнозам синоптиков, шторм к этому времени утихнет.
Гарантировать, что экипажу судна ничего не угрожает в настоящее время невозможно. Тем не менее, ситуация стабильная, судно не потеряло своей целостности, а спасательный буксир «Лазурит» прибудет на место уже в ближайшее время.