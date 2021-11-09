В Приморье рецидивист организовал банду по хищению частей автомобиля

По информации пресс-службы краевой полиции, в июне прошлого года в дежурные части стали поступать заявления жителей Владивостока, Артёма, а также Ханкайского и Хорольского районов о хищениях каталитических нейтрализаторов с автомашин марки Toyota Prius, припаркованных на придомовых территориях.
В Артёме в ходе спецоперации сотрудники полиции и Росгвардии по подозрению в совершении преступлений задержали двух женщин и шестерых мужчин от 19 до 43 лет. В отделе полиции все они дали признательные показания.
В ходе обыска по местам жительства злоумышленников в Артёме, Лучегорске и Хорольском округе были изъяты деньги, мобильные телефоны, а также инструменты и приспособления, с помощью которых демонтировали катализаторы.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Следствие установило, что инициатором преступлений был 43-летний приморец, разработавший схему хищения и последующей реализации катализаторов. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за грабежи и разбойные нападения. В общей сложности в местах лишения свободы организатор группы провел 17 лет. Сейчас он находится под стражей. Другие члены группы находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
По версии следствия, подозреваемые причастны к совершению одиннадцати эпизодов противоправной деятельности: 6 преступлений совершено на территории Артема, 3 — во Владивостоке и по одному — в Хасанском и Хорольском районах.
Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 600 тысяч рублей. По ходатайству следователя на имущество обвиняемых наложен арест с целью возмещения денежных средств заявителям.
Расследование окончено. Уголовные дела переданы в Артемовский городской суд.