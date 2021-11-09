В Приморье рецидивист организовал банду по хищению частей автомобиля

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Следствие установило, что инициатором преступлений был 43-летний приморец, разработавший схему хищения и последующей реализации катализаторов. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за грабежи и разбойные нападения. В общей сложности в местах лишения свободы организатор группы провел 17 лет. Сейчас он находится под стражей. Другие члены группы находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.