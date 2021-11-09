Волнение на море не позволяет приступить к спасению экипажа разломившегося судна

Капитан севшего на мель в заливе Восток контейнеровоза Rise Shine заявил, что есть угроза членам экипажа. На судне, ходящем под флагом Республики Панамы 14 членов экипажа, граждан Российской Федерации нет.

Контейнеровоз вышел их порта Нинбо (КНР) и направлялся в порт Восточный (Приморье). В пресс-службе Приморского главка МЧС отметили, что сообщение капитана поступило дежурному Владивостокского морского спасательно-координационного центра. Для оказания помощи экипажу в залив Восток из порта Владивосток вышло спасательное судно «Лазурит». Из аэропорта «Озёрные ключи» готовится к вылету к месту происшествия вертолет МИ-8 со спасателями на борту. Из Находки к месту происшествия, на берег, выдвинулась оперативная группа — спасатели находкинского поискового спасательного отряда МЧС России и Находкинского пожарного гарнизона. По информации пресс-службы края, опасных грузов в перевозимых судном контейнерах нет. Повреждений топливных танков не зафиксировано, разлива топлива не наблюдается. Однако решено установить боновые ограждения вокруг него, чтобы не допустить разлива нефтепродуктов. Спасение экипажа терпящего бедствие контейнеровоза станет возможно, как только стихнет волнение моря. Тем временем, Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с иностранным судном в Японском море. По информации пресс-службы ведомства, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов.

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