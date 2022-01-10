Водителю, въехавшему на территорию детского сада во Владивостоке, грозит лишение прав

Водителю, въехавшему на территорию детского сада во Владивостоке, грозит лишение прав
Водителю, въехавшему на территорию детского сада во Владивостоке, грозит лишение прав
Вчера, 17:42ПроисшествияФото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
Житель краевого центра не справился с управлением и въехал в забор детского сада № 173 на улице Волкова во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал. 27-летний водитель автомашины марки Honda Fit отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как выяснили приехавшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции, в прошлом году мужчину 12 раз привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Злостному правонарушителю могут назначить штрафа в 30 тыс. рублей и лишить его права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.

Сейчас транспортное средство помещено на стоянку временного задержания, в отношении гражданина составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем ТС требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств). Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.

Сюжеты:
Приморье
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