Краевой депутат от Спасска не в курсе ситуации с расстрелом автобусов

Краевой депутат от Спасска не в курсе ситуации с расстрелом автобусов
Краевой депутат от Спасска не в курсе ситуации с расстрелом автобусов
Сегодня, 20:10ПроисшествияФото: фото предоставлено Золотому Рогу
Корреспондент ЗР связался с депутатом Заксобрания Приморского края по 19 одномандатному избирательному округу по поводу стрельбы по автобусам в Спасске-Дальнем.

Краевой парламентарий Татьяна Косьяненко оказалась не знакома с нашумевшей историей. Она сообщила, что есть требуется время, чтобы вникнуть в суть проблемы.

Между тем депутат ГД РФ Владимир Новиков сообщил, что знает об этих инцидентах и готовит депутатский запрос в правоохранительные органы.

Напомним, в Спасске-Дальнем неизвестные лица неоднократно обстреливали пассажирские автобусы. Происходит это в то время, когда транспорт работает на маршруте и перевозит людей. Пассажиры при этом уже не раз подвергались опасности.

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