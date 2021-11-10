Краевой депутат от Спасска не в курсе ситуации с расстрелом автобусов

Краевой парламентарий Татьяна Косьяненко оказалась не знакома с нашумевшей историей. Она сообщила, что есть требуется время, чтобы вникнуть в суть проблемы.
Между тем депутат ГД РФ Владимир Новиков сообщил, что знает об этих инцидентах и готовит депутатский запрос в правоохранительные органы.
Напомним, в Спасске-Дальнем неизвестные лица неоднократно обстреливали пассажирские автобусы. Происходит это в то время, когда транспорт работает на маршруте и перевозит людей. Пассажиры при этом уже не раз подвергались опасности.