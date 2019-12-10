Генпрокуратура продолжает "наезжать" на экс-мэра Владивостока

Экс-мэр настаивает на своей невиновности. «Я считал и считаю, что делал все правильно. Я осознанно шел на риск, управляя принадлежащими мне через членов моей семьи компаниями, потому что в противном случае я не смог бы добиваться тех целей, которые ставил перед собой после избрания на пост главы города. Я тратил свои личные средства и средства своей семьи на благо города», - написал на своей странице в соцсети после оглашения приговора экс-глава Владивостока. Он утверждает, что от взаимодействия с МУП «Дороги Владивостока» «Востокцемент» получил не прибыль, а «убыток в размере более 700 млн руб.».