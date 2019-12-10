Генпрокуратура продолжает "наезжать" на экс-мэра Владивостока

Генпрокуратура продолжает "наезжать" на экс-мэра Владивостока

10 декабря 2019, 18:39
Происшествия
Игорь Пушкарев по-прежнему уверен в своей невиновности и считает новый иск необоснованным

Игорь Пушкарев продолжает настаивать на своей невиновности и считает иск Генпрокуратуры необоснованным

Иск Генеральной прокуратуры России к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, его брату Андрею, ранее возглавлявшему АО «Востокцемент», и экс-главе муниципального унитарного предприятия (МУП) «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову будет рассмотрен по существу Советским райсудом столицы Приморья в январе следующего года.

С экс-чиновника, других фигурантов дела и шести региональных предприятий надзорное ведомство рассчитывает взыскать 3 млрд 281 млн руб. как сумму необоснованного дохода. Игорь Пушкарев, приговоренный к 15 годам лишения свободы за коррупцию, продолжает настаивать на своей невиновности и считает иск Генпрокуратуры необоснованным.

Сегодня, 10 декабря, в ходе подготовительного заседания Советского райсуда стало известно, что рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву начнется 27 января.

Напомним, в конце мая пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что ведомство намерено взыскать с Игоря Пушкарева «в доход государства имущество, полученное коррупционным путем». Надзорное ведомство солидарно рассчитывает взыскать с Игоря и Андрея Пушкаревых, Андрея Лушникова, а также АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (входят в группу компаний «Востокцемент») как сумму необоснованного дохода по заключенным в 2008–2015 годах контрактам с МУП «Дороги Владивостока» 3 281 041 979 руб.

В Генпрокуратуре пояснили, что о возникшем конфликте интересов, обусловленном родственными связями, Пушкарев установленным образом не сообщил. Руководители и акционеры компаний группы «Востокцемент» о коррупционном конфликте интересов с Игорем Пушкаревым также умолчали и мер к его урегулированию не приняли. «За оказание содействия Пушкарев получил в качестве взятки 75 млн руб.»,— уточнили в надзорном ведомстве, добавив, что по иску регионального УФАС Арбитражный суд Приморского края признал, что сделки были заключены в результате картельного сговора. В своем определении Верховный суд России указал, что договоры заключались при личной заинтересованности главы администрации Владивостока и «преследовали единый экономический интерес». При этом сами контракты не авансировались, а представленные по ним банковские гарантии не соответствовали требованиям.

В связи с тем что Игорем Пушкаревым и руководителями коммерческих организаций были нарушены установленные законом запреты и ограничения, как считают в надзорном ведомстве, все полученные средства по контрактам подлежат взысканию в доход РФ. «Предъявление данного иска направлено на возмещение причиненного государству и обществу ущерба, а также на предотвращение неосновательного обогащения должностных лиц», - пояснили в Генпрокуратуре, отметив, что сам Игорь Пушкарев доходы, полученные от сделок, не задекларировал.

«И я, и мои адвокаты считаем, что никаких законных оснований для подачи иска нет», - написал на своей странице в соцсетях Игорь Пушкарев.

9 апреля Тверской районный суд Москвы признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 204, 285 (получение и дача взятки, посредничество в этом, коммерческий подкуп и злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ, Игоря Пушкарева, его брата, гендиректора группы компаний «Востокцемент» Андрея Пушкарева и экс-главу МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Экс-мэр был приговорен к 15 годам строгого режима, его брат, инвалид, - к 8 годам условно, а господин Лушников получил 10-летний срок. Все трое также должны заплатить штраф по 500 млн руб. Кроме того, Игорю Пушкареву в течение десяти лет после отбытия наказания запрещено занимать руководящие госдолжности. К нему был удовлетворен гражданский иск, заявленный Генпрокуратурой, о взыскании 143 млн руб. в пользу предприятия «Дороги Владивостока».

Суд признал, что, будучи мэром Владивостока, Игорь Пушкарев с 2009 по 2015 год за взятки препятствовал другим организациям в участии в муниципальных конкурсах на строительство дорог. По данным следствия, от своего брата через посредника Лушникова Игорь Пушкарев получил незаконное вознаграждение в 50 млн руб. Кроме того, «Востокцемент», по мнению суда, оплачивал охрану главы города и различные работы, проведенные в его домах в Приморье и в Московской области, потратив на это более 25 млн руб.

Победу в тендерах мэр обеспечил МУП «Дороги Владивостока», заключив с ним контракты на 1,2 млрд руб. для поставки материалов, производимых семейной группой компаний «Востокцемент». В результате, считает следствие, близкие родственники мэра получили от этих компаний 471,7 млн руб.

Экс-мэр настаивает на своей невиновности. «Я считал и считаю, что делал все правильно. Я осознанно шел на риск, управляя принадлежащими мне через членов моей семьи компаниями, потому что в противном случае я не смог бы добиваться тех целей, которые ставил перед собой после избрания на пост главы города. Я тратил свои личные средства и средства своей семьи на благо города», - написал на своей странице в соцсети после оглашения приговора экс-глава Владивостока. Он утверждает, что от взаимодействия с МУП «Дороги Владивостока» «Востокцемент» получил не прибыль, а «убыток в размере более 700 млн руб.».

4 октября Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил в силе приговор Тверского райсуда. «Я продолжу бороться и доказывать свою невиновность», - прокомментировал решение апелляционной инстанции Игорь Пушкарев.

В качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры Советский райсуд арестовал имущество АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Спасскцемент».

Алексей ЧЕРНЫШЕВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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