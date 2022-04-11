Во Владивостоке ревнивец отомстил огнём

Один из случаев поджога произошёл в Первомайском районе. Женщина сообщила в отдел полиции о том, что во дворе дома на улице Часовитина неизвестные подожгли принадлежащий ей автомобиль Toyota Vitz.
Оперативники на месте происшествия изъяли полуторалитровую пластиковую бутылку с остатками зажигательной смеси. Это подтвердило версию о поджоге. По словам потерпевшей, она слышала, как сработала охранная сигнализация, выглянула в окно и заметила огонь в районе капота своей машины. Женщина сама потушила пламя. Огнём оказались повреждены пластиковая накладка под дворниками и капот иномарки.
Оперативники установили личность злоумышленника и задержали 36-летнего жителя Владивостока, который оказался соседом автовладелицы. Мужчина признался и пояснил, что питал неприязнь, а также ревновал потерпевшую.
Второй инцидент произошел на улице Верхнепортовой. В декабре 2021 года в результате поджога был уничтожен внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. На подозрении у полиции оказался 45-летний житель краевого центра. С декабря за ним следили оперативники. По напором собранных улик подозреваемый сознался в совершении противоправного деяния. Как и в первом случае, мотивом преступления послужила личная неприязнь к владельцу транспортного средства. Задержанный пояснил, что совершил поджог из-за длительного конфликта с председателем ТСЖ. Таким образом, он хотел отомстить обидчику, в результате чего причинил последнему ущерб на сумму свыше полутора миллионов рублей.
В отношении обоих поджигателей возбуждены уголовные дела по статье, санкции которой предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее в городской полиции подвели итоги деятельности за первый квартал 2022 года. Отмечалось, что количество зарегистрированных преступлений снизилось на 0,1%. Улучшилась раскрываемость: тяжких и особо тяжких преступлений на 9,6%, раскрываемость краж из квартир — на 40%, неправомерного завладения транспортным средством — на 22,5%.