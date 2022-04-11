Во Владивостоке ревнивец отомстил огнём

Второй инцидент произошел на улице Верхнепортовой. В декабре 2021 года в результате поджога был уничтожен внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. На подозрении у полиции оказался 45-летний житель краевого центра. С декабря за ним следили оперативники. По напором собранных улик подозреваемый сознался в совершении противоправного деяния. Как и в первом случае, мотивом преступления послужила личная неприязнь к владельцу транспортного средства. Задержанный пояснил, что совершил поджог из-за длительного конфликта с председателем ТСЖ. Таким образом, он хотел отомстить обидчику, в результате чего причинил последнему ущерб на сумму свыше полутора миллионов рублей.