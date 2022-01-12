Во Владивостоке водитель автобуса въехал на «зебру», когда по ней шли пешеходы

Как рассказали в пресс-службе городской ГИБДД, в ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили видеоматериал, на котором запечатлён момент грубого нарушения ПДД. На одной из центральных улиц во Владивостоке водитель маршрутного автобуса № 23 продолжал движение, несмотря на красный сигнал светофора.