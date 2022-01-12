Во Владивостоке водитель автобуса въехал на «зебру», когда по ней шли пешеходы

Во Владивостоке водитель автобуса въехал на «зебру», когда по ней шли пешеходы
Во Владивостоке водитель автобуса въехал на «зебру», когда по ней шли пешеходы
Вчера, 17:50ПроисшествияФото: фото пресс-службы ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
Видеозапись горожанина помогла привлечь к ответственности водителя автобуса, въехавшего на «зебру», когда по ней шли пешеходы.

Как рассказали в пресс-службе городской ГИБДД, в ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили видеоматериал, на котором запечатлён момент грубого нарушения ПДД. На одной из центральных улиц во Владивостоке водитель маршрутного автобуса № 23 продолжал движение, несмотря на красный сигнал светофора.

Не снижая скорость, водитель пересёк «зебру», несмотря на то, что на переходе уже были пешеходы — автобус пронёсся буквально в нескольких сантиметрах от группы людей.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили личность правонарушителя. Им оказался 36-летний житель Владивостока.

Происшествие произошло в конце 2021 года. В ГИБДД города отметили, что водитель в прошлом году уже привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Мужчина привлечён к административной ответственности по статье 12.12 КоАП РФ, санкции которой предусматривают штраф в размере 1000 рублей.

Полиция благодарит автора видеозаписи за активную гражданскую позицию, благодаря чему удалось привлечь к ответственности нарушителя ПДД.

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