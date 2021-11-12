На митинге в Приморье распространяли недостоверную информацию

На митинге в Приморье распространяли недостоверную информацию
На митинге в Приморье распространяли недостоверную информацию
Сегодня, 12:11ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В Находке суд привлёк к ответственности местную жительницу за организацию несогласованного публичного мероприятия.

В городе прошло мероприятие, в котором участвовали около 300 человек, хотя в регионе продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции.

Несанкционированный митинг был проведён без уведомления муниципальных властей, что является нарушением действующего законодательства, отметили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Полицейские установили личность организатора мероприятия. В отношении 30-летней местной жительницы Находки составлен протокол об административном правонарушении. Суд признал гражданку виновной и назначил штраф — 20 тысяч рублей.

В отношении граждан, распространяющих заведомо недостоверную общественно значимую информацию, возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном статьей 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации). Материалы направлены в судебные органы для принятия решения.

В полиции напомнили, что в условиях массового пребывания людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией.

Сюжеты:
Приморье
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