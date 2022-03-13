Сахалинец ограбил рыбака и раскаялся

По данным правоохранителей, инцидент произошел в селе Зырянское. Мужчина заприметил лодку, с которой снял мотор и спрятал в кусты. после этого отправился в стоящий неподалёку дачный домик.
Злоумышленник проник на участок. Особо сильно его прельстили два рыбацких костюма на бельевой веревке. В сарае он нашёл компрессор и радиоприёмник. Общий ущерб рыбаку составил 66 тысяч рублей.
Подозреваемый 26-летний местный житель после задержания раскаялся и возместил ущерб. Однако выяснилось, что мужчина был неоднократно судим и раскаяние, а также наличие маленького ребёнка не смягчило приговор.
Ближайшие два года холмчанин проведет в колонии строгого режима.