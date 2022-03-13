Сахалинец ограбил рыбака и раскаялся

Сахалинец ограбил рыбака и раскаялся
Сахалинец ограбил рыбака и раскаялся
13 марта, 23:59ПроисшествияФото: pxhere.com тематическое фото
Житель Холмска охрабил рыбака. Были похищены лодочный мотор, два рыбацких костюма и прочее имущество.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в селе Зырянское. Мужчина заприметил лодку, с которой снял мотор и спрятал в кусты. после этого отправился в стоящий неподалёку дачный домик.

Злоумышленник проник на участок. Особо сильно его прельстили два рыбацких костюма на бельевой веревке. В сарае он нашёл компрессор и радиоприёмник. Общий ущерб рыбаку составил 66 тысяч рублей.

Подозреваемый 26-летний местный житель после задержания раскаялся и возместил ущерб. Однако выяснилось, что мужчина был неоднократно судим и раскаяние, а также наличие маленького ребёнка не смягчило приговор.

Ближайшие два года холмчанин проведет в колонии строгого режима.

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