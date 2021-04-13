Деликатесу с Камчатки приморские специалисты поставили неуд

Пробы икры горбуши для анализа в приморской лаборатории были отобраны непосредственно на производстве.
«Исследование проведено в рамках обращения производителя», — говорится в сообщении регионального Россельхознадзора.
По словам специалистов, такие результаты говорят о нарушении правил и технологических режимов изготовления продукции, недостаточной термической обработке сырья, о плохой обработке оборудования или о неудовлетворительных условиях хранения. Повышенная бактериальная обсемененность икры свидетельствует также о его возможной порче.
Информация доведена до производителя для предотвращения реализации небезопасной для здоровья потребителей икры и принятии мер по повышению санитарной чистоты на производстве.
В ведомстве отмечают, что нарушения были выявлены примерно в 10% партий от всего объема лососевой икры, исследованной в 2020 году в лаборатории Россельхознадзора.