Деликатесу с Камчатки приморские специалисты поставили неуд

Сотрудники Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при исследовании пробы от партии икры лососевой зернистой, изготовленной на одном из предприятий Камчатского края, обнаружена кишечная палочка и превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 300 раз.

Пробы икры горбуши для анализа в приморской лаборатории были отобраны непосредственно на производстве. «Исследование проведено в рамках обращения производителя», — говорится в сообщении регионального Россельхознадзора. По словам специалистов, такие результаты говорят о нарушении правил и технологических режимов изготовления продукции, недостаточной термической обработке сырья, о плохой обработке оборудования или о неудовлетворительных условиях хранения. Повышенная бактериальная обсемененность икры свидетельствует также о его возможной порче. Информация доведена до производителя для предотвращения реализации небезопасной для здоровья потребителей икры и принятии мер по повышению санитарной чистоты на производстве. В ведомстве отмечают, что нарушения были выявлены примерно в 10% партий от всего объема лососевой икры, исследованной в 2020 году в лаборатории Россельхознадзора.

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