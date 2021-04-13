Деликатесу с Камчатки приморские специалисты поставили неуд

Деликатесу с Камчатки приморские специалисты поставили неуд
Сегодня, 11:19ПроисшествияФото: Восток-МедиаКрасную икру камчатского производства признали небезопасной для здоровья
Сотрудники Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при исследовании пробы от партии икры лососевой зернистой, изготовленной на одном из предприятий Камчатского края, обнаружена кишечная палочка и превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 300 раз.

Пробы икры горбуши для анализа в приморской лаборатории были отобраны непосредственно на производстве.

«Исследование проведено в рамках обращения производителя», — говорится в сообщении регионального Россельхознадзора.

По словам специалистов, такие результаты говорят о нарушении правил и технологических режимов изготовления продукции, недостаточной термической обработке сырья, о плохой обработке оборудования или о неудовлетворительных условиях хранения. Повышенная бактериальная обсемененность икры свидетельствует также о его возможной порче.

Информация доведена до производителя для предотвращения реализации небезопасной для здоровья потребителей икры и принятии мер по повышению санитарной чистоты на производстве.

В ведомстве отмечают, что нарушения были выявлены примерно в 10% партий от всего объема лососевой икры, исследованной в 2020 году в лаборатории Россельхознадзора.

Сюжеты:
Приморье
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