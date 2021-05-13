Вскрылись вопиющие факты травли учеников младших классов в школах Владивостока

«Буллинг — это травля, когда группа людей проявляет активные действия с намерением унизить, оскорбить, обидеть, зацепить по отношению к лицу, которое, с их точки зрения, является человеком слабым. Факты буллинга — это тоже чрезвычайная ситуация. Детей, которые подвергаются травле, — очень много. Дети, которые участвуют в травле, — очень много. Про цифры говорить не буду — это очень скрытый процесс. Однако есть небольшая статистика: к марту-апрелю по городу Владивостоку обращений в адрес уполномоченного с выездом на места — 25-я, 10-я, 20-я, 76-я, 73-я, 61-я, 60-я школы. В каждой из этих школ абсолютно точно подтвержден факт проявления буллинга по отношению к ребенку. В каждой из этих школ сценарий разный, но есть одно, к сожалению, свойство — у нас работает служба школьной медиации на бумаге, она есть, но по факту она не работает. Ее нет. Это к вопросу о том, что какую бы мы антитеррористическую деятельность ни организовывали в школах и ни создавали команды, если они остаются только на бумаге, мы будем, к сожалению, иметь и жертвы буллинга, и процессы психологического давления одних детей по отношению к другим детям», — заявила Ольга Романова.