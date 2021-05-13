Вскрылись вопиющие факты травли учеников младших классов в школах Владивостока

Чудовищная трагедия в Казани никого не оставила равнодушным. Во всех городах и районах России началась активная работа по выявлению слабых мест и усилению безопасности образовательных учреждений.
После случившегося во всех школах и гимназиях Владивостока по распоряжению мэра Олега Гуменюка были усилены меры безопасности. Всем руководителям школ рекомендовано неукоснительно соблюдать требования безопасности, которые подразумевают запрет на допуск в помещения посторонних лиц. Вход в школу должен предоставляться только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Вход учащихся и сотрудников школ - без предъявления документа.
Кроме того, во Владивостоке 13 мая по следам трагедии был организован круглый стол, посвященный теме безопасности детей в образовательных учреждениях города.
Как считает уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова, которая приняла участие в мероприятии, в каждой образовательной организации должна быть команда, которая точно понимает, каким образом действовать в той или иной ситуации, как и когда должны проводиться учебные тренировки.
Одной из серьезнейших тем, затронутых омбудсменом на обсуждении, стала тема буллинга.
Романова раскритиковала работу медиативной службы в школах, которая должна решать конфликты, но работает. По словам Ольги Владимировны, ее работу видно только на бумаге.
«Буллинг — это травля, когда группа людей проявляет активные действия с намерением унизить, оскорбить, обидеть, зацепить по отношению к лицу, которое, с их точки зрения, является человеком слабым. Факты буллинга — это тоже чрезвычайная ситуация. Детей, которые подвергаются травле, — очень много. Дети, которые участвуют в травле, — очень много. Про цифры говорить не буду — это очень скрытый процесс. Однако есть небольшая статистика: к марту-апрелю по городу Владивостоку обращений в адрес уполномоченного с выездом на места — 25-я, 10-я, 20-я, 76-я, 73-я, 61-я, 60-я школы. В каждой из этих школ абсолютно точно подтвержден факт проявления буллинга по отношению к ребенку. В каждой из этих школ сценарий разный, но есть одно, к сожалению, свойство — у нас работает служба школьной медиации на бумаге, она есть, но по факту она не работает. Ее нет. Это к вопросу о том, что какую бы мы антитеррористическую деятельность ни организовывали в школах и ни создавали команды, если они остаются только на бумаге, мы будем, к сожалению, иметь и жертвы буллинга, и процессы психологического давления одних детей по отношению к другим детям», — заявила Ольга Романова.
Омбудсмен считает необходимым проверить все службы школьной медиации, действительно работа проводится, действительно ли специалисты, которые в них формально числятся, рассказывают и знают, что такое «медиация», погашение и урегулирование конфликтов. «Травля — это следствие конфликтных ситуаций, причем с очень страшными последствиями психологического надлома как жертвы, так и обидчика. Простите за резкость, но четыре слова, которые я чаще всего слышу от людей, которые формально числятся руководителями или сотрудниками службы медиации: «Нам за это не платят».
У нас сегодня есть две школы — 25-я и 10-я. В 25-й школе — это второй класс, где крайне сложная психологическая ситуация. В 10-й школе — первый класс. Мы не можем справиться с фактами буллинга в первом и во втором классе! Коллеги, что-то у нас пошло не так и с этим нужно что-то делать! Я точно знаю, что и управление образования, и глава города уделяют внимание тому, чтобы школьная медиация работала, чтобы специалисты по медиации были обучены. Давайте проверим, проведем аттестацию специалистов: знают ли они о том, каким образом работать с конфликтами, с буллингом. Давайте инициировать меры по отношению к тем руководителям образовательных организаций, которые допускают, что у них числится, но не работает то звено, которое должно предупреждать подобные ситуации», — заявила Ольга Романова.
Андрей ГОЛУБЬ, Мария ПУШКАРЕВА.