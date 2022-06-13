Жительница Находки отдала 118 тысяч рублей мошенникам

Жительница Находки отдала 118 тысяч рублей мошенникам
Жительница Находки отдала 118 тысяч рублей мошенникам
13 июня, 13:10ПроисшествияФото: 1MI
Жительница Находки пала жертвой искусного обмана. Правоохранители Приморского края рассказали про очередную мошенническую схему, о которой узнали от обманутой местной жительницы.

Пострадавшая рассказала полицейским, что поступил звонок с неизвестного номера. На том конце якобы сотрудник банка заявил, что инициирована смена номера телефона, к которому привязан банковский счёт и на который приходят все уведомления об операциях, которые производятся с картой. Чтобы отменить эту операцию, мошенник предложил назвать ей кодовое слово, что гражданка и сделала.

А по завершении разговора женщина обнаружила, что лишилась 118 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Гражданам напоминают, что данные банковской карты незнакомцам сообщать не следует, а уж тем более не следует, вводить коды смс-подтверждений или секретные слова на сомнительных сайтах.

Если вам позвонил мошенник — положите трубку и наберите номер банка, который указан на обратной стороне пластиковой карты или в договоре.

Сюжеты:
Приморье
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