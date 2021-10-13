Студента, осквернившего мемориал в Находке, привлекут к уголовной ответственности

Студента, осквернившего мемориал в Находке, привлекут к уголовной ответственности

Студента, осквернившего мемориал в Находке, привлекут к уголовной ответственности

Сегодня, 12:59
Происшествия
Фото: Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю
Жителя Приморья, забросавшего землей чашу с Вечным огнем, обвиняют в вандализме. Собранные сотрудниками полиции материалы об осквернении мемориала в Находке, переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее сообщалось, что приморцу грозит административное наказание – штраф 500 рублей.

Напомним, в минувшую субботу, 9 октября, в дежурную часть Находки поступило сообщение о повреждении памятника Победы Великой Отечественной войны. На клумбах, расположенных около мемориала, были вырваны и брошены в чашу Вечного огня растения.

Участковые установили личность злоумышленника - им оказался 19-летний местный житель, студент 2 курса одного из вузов Владивостока. В полиции молодой человек пояснил, что возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Проходя мимо памятника, остановился, вырвал растения из клумбы и бросил их в Вечный огонь. В своем проступке молодой человек раскаялся.

За осквернение мемориала нарушителю грозит арест до трех месяцев. Ему предстоит заплатить за поврежденные растения, а также за работу специалистов по очистке сооружения от комьев земли.

Сюжеты:
Приморье
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НаходкаПриморьевандализм
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