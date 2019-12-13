Мостостроитель Виктор Гребнев поработал на "пятёрку"

Мостостроитель Виктор Гребнев поработал на "пятёрку"

13 декабря 2019, 15:30
Происшествия
Строитель владивостокских мостов получил 5 лет общего режима за банкротство собственной компании

Строитель владивостокских мостов получил 5 лет общего режима за банкротство собственной компании

Приморский краевой суд приговорил бывшего гендиректора ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК) Виктора Гребнева к 5 годам колонии общего режима за преднамеренное банкротство собственного предприятия и растрату на сумму свыше 400 млн руб. Ранее предприниматель был наказан судом первой инстанции условным сроком. Сторона защиты называет уголовное дело абсурдным. ТМК строила важнейшие объекты саммита АТЭС во Владивостоке и являлась одним из субподрядчиков на стройке космодрома Восточный.

Сегодня Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционные жалобы гособвинения и защиты, изменил приговор Уссурийского районного суда, вынесенный в отношении экс-главы ТМК Виктора Гребнева в июне текущего года. Тогда строитель был признан виновным по всем пунктам обвинения, но судья Галина Мильчакова ограничилась условным сроком наказания – 5 лет, а также штрафом в размере 200 тыс руб. Гособвинение запрашивало 8 лет колонии общего режима. «По нынешним временам приговор гуманный. Трудно рассчитывать на оправдание, но когда очевидно, что человек невиновен, суд позволяет себе компромиссное решение», - комментировал июньский приговор адвокат Гребнева Игорь Поляков.

Решение суда первой инстанции не устроило как защиту, добивавшейся оправдания, так и прокуратуру, настаивавшей на реальном сроке наказания. В итоге крайсуд, рассмотрев доводы сторон, отменил пункт об условном осуждении Виктора Гребнева, а также дополнительное наказание в виде штрафа. «Гребнев приговорен к пяти годам колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда», - сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Яна Шеремета.

Гребневу вменялось в вину помимо преднамеренного банкротства (ст.196 УК РФ), также присвоение или растрата в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, с января 2012 по сентябрь 2014 года экс-глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив тем самым более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб.

Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал. «Я был единственным акционером компании, какой смысл воровать у самого себя», - заявил предприниматель после возбуждения уголовного дела в 2015 году. По его словам, он продал 75% акций ТМК в 2014 году «московским структурам». «Условием сделки было то, что я на пять лет остаюсь на посту гендиректора, но меня сразу уволили», - сообщил экс-глава ТМК.

В ходе процесса в Уссурийском райсуде сторона защиты объясняла, что ТМК зашла на строительство космодрома Восточный в качестве субподрядчика, и на первых порах вела работы за счет кредитных средств. «От подрядчика «Дальспецстроя» ТМК получило с задержкой в счёт выполненных работ на сумму 1,2 млрд руб. примерно треть - 407 млн руб. Эти деньги были возвращены банку. Прокуратура увидела тут хищение», - недоумевал адвокат Игорь Поляков. По его словам, ТМК начала испытывать финансовые проблемы, после того, как предприятие перестало получать платежи по госконтрактам по строительству объектов саммита АТЭС и Восточного. «Компания привлекает кредит, на него строит объект. В какой-то момент выплаты по факту выполненных работ задерживаются, компания должна все это время платить проценты по кредиту. С платежами продолжают тянуть, придираются по разным поводам. В конечном счете строительная фирма просто заваливается набок. Тут же ее банкротят», - объяснял суть произошедшего с ТМК Поляков.

ТМК являлась генподрядчиком строительства к саммиту АТЭС (прошел во Владивостоке в сентябре 2012 года) двух важнейших инфраструктурных объектов — моста через бухту Золотой Рог и трассы поселок Новый - Де-Фриз – Седанка - Патрокл. Несмотря на инциденты в ходе строительства — пожар на мостовом переходе и обрушения подпорных стен на трассе, оба объекта успели сдать в эксплуатацию к началу проведения саммита. ТМК также являлась субподрядчиком при строительстве объектов космодрома Восточный. С конца 2014 года ТМК стала задерживать выплату зарплаты рабочим. В апреле 2015 года в Уссурийске сотрудники компании провели митинг протеста, а задействованные на строительстве космодрома Восточный на крышах своих времянок написали обращение к президенту Путину с призывом о помощи. После этого в отношении руководителей компании были возбуждены уголовные дела. ТМК в августе 2015 года была признана судом банкротом. Кроме того, в феврале 2016 года арбитражный суд Приморского края по заявлению Сбербанка начал в отношении экс-гендиректора ТМК процедуру банкротства, сумма его задолженности перед банком составляет 834,9 млн руб.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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