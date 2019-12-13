Мостостроитель Виктор Гребнев поработал на "пятёрку"

ТМК являлась генподрядчиком строительства к саммиту АТЭС (прошел во Владивостоке в сентябре 2012 года) двух важнейших инфраструктурных объектов — моста через бухту Золотой Рог и трассы поселок Новый - Де-Фриз – Седанка - Патрокл. Несмотря на инциденты в ходе строительства — пожар на мостовом переходе и обрушения подпорных стен на трассе, оба объекта успели сдать в эксплуатацию к началу проведения саммита. ТМК также являлась субподрядчиком при строительстве объектов космодрома Восточный. С конца 2014 года ТМК стала задерживать выплату зарплаты рабочим. В апреле 2015 года в Уссурийске сотрудники компании провели митинг протеста, а задействованные на строительстве космодрома Восточный на крышах своих времянок написали обращение к президенту Путину с призывом о помощи. После этого в отношении руководителей компании были возбуждены уголовные дела. ТМК в августе 2015 года была признана судом банкротом. Кроме того, в феврале 2016 года арбитражный суд Приморского края по заявлению Сбербанка начал в отношении экс-гендиректора ТМК процедуру банкротства, сумма его задолженности перед банком составляет 834,9 млн руб.