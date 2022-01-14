Приморец доверил лже-брокеру прочти полтора миллиона рублей

В Приморье одна из самых распространённых схем мошенничества связана с «заработками на бирже». Аферисты нередко предлагают новичкам вложиться в сомнительные инвестпроекты и доверчивые граждане поддаются на уловки мошенников.

Один из недавних примеров привели в пресс-службе краевого УМВД РФ. В ноябре 2021 года местный житель решил заработать, вложив капитал в ценные бумаги. В Интернете он выбрал одну из инвестиционных компаний, зайдя на её сайт, заполнил анкету, прикрепил фотографию паспорта и банковской карты. Через некоторое время приморцу позвонили и ступил звонок. Звонивший представился финансовым специалистом и стал объяснять потерпевшему принцип проведения биржевых торгов. Он убедил гражданина перевести деньги на неизвестный лицевой счет. В одном из отделений сотовой связи заявитель сделал денежный перевод на сумму 500 тысяч рублей. После этого ему на телефон позвонил «старший специалист». По его указанию приморец, ничего не подозревая, перевёл дополнительные средства на ещё один банковский счет. Через несколько минут жителю Владивостока позвонил ещё один злоумышленник и представился аналитиком биржевой деятельности. По его указке мужчина продолжил переводить деньги на счета, которые ему указывали мошенники — лже-брокеры. Через некоторое время начинающий инвестор понял, что все его сделки заблокированы, а вывести средства из системы не представляется возможным. Лишь только в этот момент потерпевший осознал, что и компания и её сотрудники на самом деле являются аферистами. Таким образом, горожанин лишился около 1,4 млн рублей. По фактам мошенничества, совершённого в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Аферистам грозит до шести лет лишения свободы. Сотрудники полиции призывают приморцев быть внимательными, не доверять телефонным звонкам незнакомцев. Если вам поступил звонок от неизвестного, даже если он представился брокером, сотрудником службы безопасности банка или правоохранительных органов, с предложением совершить финансовую операцию, самое правильное решение будет немедленно положить трубку.

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