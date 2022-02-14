Во Владивостоке вместо моржей в прорубь полезли сотрудники коммунальных служб

Во Владивостоке вместо моржей в прорубь полезли сотрудники коммунальных служб
Во Владивостоке вместо моржей в прорубь полезли сотрудники коммунальных служб
Сегодня, 14:59ПроисшествияФото: https://vlc.ru
Причиной появления фекалий в проруби на набережной Спортивной гавани стала незаконная врезка бытовой канализации в городскую ливнёвку.

На берегу Амурского залива, в знаковом общественном месте, в районе пирсов, где горожане и гости приморской столицы любят проводить свободное время и летом и зимой, теперь вместо отдыхающих — сотрудники Примводоканала. В проруби, которую прорубили для проведения соревнований Федерации зимнего плавания моржей — вместо ожидаемой прозрачной морской воды оказалась жёлтая жижа, с запахом, свойственным канализационным стокам.

Федерация приостановила тренировки — о том, чтобы даже окунуться в этом месте и речи нет — вода грязная, можно подхватить опасное заболевание.

В минувшую субботу, 12 февраля, глава города Константин Шестаков собрал на месте ЧП совещание, на котором специалисты краевого предприятия «Примводоканал», управления ТЭК пытались разобраться, откуда канализационные воды оказались в Амурском заливе.

В пресс-службе мэрии рассказали, что ранее на набережной были обнаружены разливы грязной воды. Выяснилось, что был забит один из колодцев Примводоканал. Рабочие его прочистили, стоков на этом участке нет.

С этого колодца течи быть не может, уверили специалисты. Как в воде оказались канализационные стоки, пока не ясно. Возможной причиной специалисты назвали незаконную врезку бытовой канализации в ливнёвку города. Заместитель главного инженера Примводоканала Сергей Кирилюк сообщил, что в этом предстоит разобраться его подчинённым вместе с сотрудниками управлением ТЭК и управлением дорог. Будут предприняты все меры по поиску и ликвидации незаконного присоединения, заверил Сергей Кирилюк. Не уточнив сроки их принятия.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокАмурский заливканализация
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