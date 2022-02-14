Во Владивостоке вместо моржей в прорубь полезли сотрудники коммунальных служб

С этого колодца течи быть не может, уверили специалисты. Как в воде оказались канализационные стоки, пока не ясно. Возможной причиной специалисты назвали незаконную врезку бытовой канализации в ливнёвку города. Заместитель главного инженера Примводоканала Сергей Кирилюк сообщил, что в этом предстоит разобраться его подчинённым вместе с сотрудниками управлением ТЭК и управлением дорог. Будут предприняты все меры по поиску и ликвидации незаконного присоединения, заверил Сергей Кирилюк. Не уточнив сроки их принятия.