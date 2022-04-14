В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту крушения судна в Японском море

В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту крушения судна в Японском море
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту крушения судна в Японском море
Вчера, 10:37ПроисшествияФото: 1MI
По версии следствия, в минувший понедельник, 11 апреля, в условиях плохой видимости в районе Татарского пролива опрокинулось маломерное судно.

В море оказались четверо сахалинцев. Одного из них спасли рабочие плавучей буровой установки «Полярная звезда». Поиски остальных ещё ведутся.

Следственным отделом Восточного межрегионального СУТ СК России заведено дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», санкции которой предусматривают принудительные работы на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет.

Тем временем, в Приморье открылась навигация маломерных судов. Выход на акваторию разрешён судам, состоящим на учёте в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование. Специалисты напомнили, что перед выходом в море необходимо проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту.

В случае возникновения опасной ситуации необходимо звонить по единому телефону спасателей — 112.

Сюжеты:
Дальний Восток
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ЧПСахалин
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