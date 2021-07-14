Без особых усилий приморец приумножил свои штрафы в три раза

Житель Приморского края оперативно изыскал 105 тысяч рублей, чтобы погасить не только задолженность по таможенным, но и административным штрафам за уклонение от уплаты долга. В этом ему любезно помогли судебные приставы.

Один из владивостокцев накопил таможенных штрафов на 35 тысяч рублей. Однако погашать задолженность совершенно не спешил. Сотрудникам городского УФССП пришлось немного поторопить гражданина и простимулировать того действовать активнее. Мужчина получил еще несколько штрафов за уклонение от административного наказания. Почти не прилагая никаких усилий приморец увеличил общую сумму своего долга в три раза, с 35 до 105 тысяч рублей. А чтобы должник не затягивал с выплатой штрафов, судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия с земельным участком, который принадлежит мужчине. Дополнительно сотрудник УФССП вынес постановление о взыскании денежных средств с банковских счетов неплательщика для погашения долга. Кропотливая работа судебного пристава не осталась без внимания должника. Старания сотрудника УФССП не прошли даром и мужчина, не желая лишиться собственного имущества, выплатил и таможенные и административные штрафы в полном объеме. Однако есть в Приморье еще менее сознательные граждане. Из-за долга в 250 тысяч рублей житель региона может лишиться своего внедорожника, который он пытался скрыть от судебных приставов. Стоимость такого автомобиля около 8 миллионов рублей. Машину нашли и арестовали.

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