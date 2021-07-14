«Чемодан денег» из Владивостока едва не отправился в Узбекистан

В отношении гражданина Узбекистана, который вылетал из Владивостока на родину, возбуждено уголовное дело за контрабанду. Мужчина попытался пронести на борт самолета 33 600 долларов в ручной клади, но забыл их задекларировать.

В аэропорту Владивостока при прохождении таможенного досмотра в ручной клади выходца из Узбекистана обнаружены 33 600 долларов (более 2,5 миллионов рублей), а также 17 тысяч рублей. Иностранный гражданин собирался лететь в Бухару. Мужчина заявил таможенникам, что о необходимости декларировать эти деньги он не знал. Кстати вес такой «ручной клади», если были использованы только стодолларовые купюры, должен составлять около 33-34 килограммов. Согласно российскому законодательству, декларировать необходимо суммы эквивалентные 10 тысячам долларов и выше. Независимо от того въезжаете вы в Россию или покидаете её. Кстати, без должного извещения таможенной службы пытаются возить не только деньги. В Морском порту Владивостока была обнаружена партия товара, который пытались ввезти из Китая без уплаты таможенных платежей. В общей сложности около 20 тонн трикотажных перчаток пытались ввезти во Владивосток без декларирования товара.

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