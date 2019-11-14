К экс-мэру Владивостока в сизо просится журналист, который заранее знал о его аресте

«Администрация следственного изолятора проинформировала меня о том, что у меня хочет взять интервью для своей программы Эдуард Петров. Это телеведущий и журналист, коллеги по программе которого приехали во Владивосток за неделю до моего ареста. В командировочных документах этих журналистов, в графе «цель визита», было указано - «мэр». То есть, они заранее знали о моем аресте и готовили это «шоу». Мы узнали подробности из командировочных документов во время суда над сотрудниками охраны «Востокцемента», которые якобы препятствовали журналистам снимать моего брата Андрея у здания ФСБ Приморского края. Андрей был вызван туда на допрос, и эти журналисты знали о нём. Почему-то.