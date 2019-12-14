Бывший тренер баскетбольного клуба "Спартак-Приморье" опять попал в неприятную историю

Г-н Сандлер родился во Владивостоке. В 2007 году основал ООО "СпортМаркетингГрупп", которое специализировалось на проведении спортивных мероприятий в Приморском крае. В августе 2015 года Сандлер стал президентом профессионального спортивного клуба (ПСК) "Сахалин" и главным тренером баскетбольной команды "Сахалин". В 2016 году был осужден на два года колонии. Фрунзенский суд Владивостока признал его виновным в мошенничестве при получении субсидий на 6 млн рублей. Через год он вышел из колонии по УДО.