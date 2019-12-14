Бывший тренер баскетбольного клуба "Спартак-Приморье" опять попал в неприятную историю

Бывший тренер баскетбольного клуба "Спартак-Приморье" опять попал в неприятную историю

14 декабря 2019, 11:32
Происшествия
В машине главного тренера сахалинского баскетбольного клуба, якобы, нашли наркотики

В машине главного тренера сахалинского баскетбольного клуба, якобы, нашли наркотики

Полиция проводит проверку по факту обнаружения, предположительно, наркотиков у главного тренера баскетбольного клуба "Восток-65" (Южно-Сахалинск) Эдуарда САНДЛЕРА, ранее возглавлявшего баскетбольный клуб "Спартак-Приморье". Г-н Сандлер считает, что его элементарно "подставили", используя одну из пластиковых бутылок, которыми он пользуется во время проведения матчей.

"13 декабря под передним сидением автомобиля была обнаружена пластиковая бутылка с веществом растительного происхождения, предположительно, наркотическим. Вещество направлено на исследование. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал представитель управления МВД России по Сахалинской области.

По информации управления, Сандлер был очень взволнован при проверке документов сотрудниками ГИБДД. В связи с этим и было принято решение провести осмотр автомобиля. Мера пресечения в отношении тренера клуба пока не определена.

В своем Telegram-канале Сандлер заявил, что бутылку ему подбросили, а в наркологическом диспансере у него ничего не обнаружили.

Г-н Сандлер родился во Владивостоке. В 2007 году основал ООО "СпортМаркетингГрупп", которое специализировалось на проведении спортивных мероприятий в Приморском крае. В августе 2015 года Сандлер стал президентом профессионального спортивного клуба (ПСК) "Сахалин" и главным тренером баскетбольной команды "Сахалин". В 2016 году был осужден на два года колонии. Фрунзенский суд Владивостока признал его виновным в мошенничестве при получении субсидий на 6 млн рублей. Через год он вышел из колонии по УДО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото БК "Восток-65"

Stories:
Приморье
Сахалин-1Газпромнефть-СахалинСахалинСахалин ЭнерджиСахалин-2Сахалин - ХоккайдоСПН СахалинСахалин - 2«Газпромнефть-Сахалин»Сахалин ЭнержиСахалин-3Сахалин-Хабаровск-ВладивостокСахалин-3?полицияспецподразделение полиции «Гром»Полицияначальник линейного пункта полиции речного порта СургутаОтделение полиции
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы