На жительницу Кавалерово заведено уголовное дело за неуплату алиментов

На жительницу Кавалерово заведено уголовное дело за неуплату алиментов

Сегодня, 12:44ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Уголовное дело завели на жительницу Кавалеровского района Приморья за неуплату алиментов. Прокурор утвердил обвинительный акт, так как женщина неоднократно нарушала решение суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

В 2016 году женщину лишили родительских прав. Тогда же суд обязал гражданку содержать несовершеннолетнего сына, выплачивая алименты, но она уклонилась от выплат.

Чтобы побудить обвиняемую к исполнению судебного решения суд привлёк её к административной ответственности, однако и после этого фигурантка продолжила уклоняться от своих обязательств.

По данным следствия, в период с октября 2020 по январь 2021 женщина вновь уклонилась от выплаты и от исполнения решения суда — за это время у неё образовалась задолженность в размере 43 тысяч рублей.

За весь период неуплаты задолженность выросла до 570 тысяч рублей.

В этой связи на фигурантку заведено уголовное дело. Документы и обвинительный акт переданы в Кавалеровский районный суд для рассмотрения по существу.

Сюжеты:
Приморский край
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