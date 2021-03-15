На жительницу Кавалерово заведено уголовное дело за неуплату алиментов

В 2016 году женщину лишили родительских прав. Тогда же суд обязал гражданку содержать несовершеннолетнего сына, выплачивая алименты, но она уклонилась от выплат.
Чтобы побудить обвиняемую к исполнению судебного решения суд привлёк её к административной ответственности, однако и после этого фигурантка продолжила уклоняться от своих обязательств.
По данным следствия, в период с октября 2020 по январь 2021 женщина вновь уклонилась от выплаты и от исполнения решения суда — за это время у неё образовалась задолженность в размере 43 тысяч рублей.
За весь период неуплаты задолженность выросла до 570 тысяч рублей.
В этой связи на фигурантку заведено уголовное дело. Документы и обвинительный акт переданы в Кавалеровский районный суд для рассмотрения по существу.