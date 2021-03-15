Приморское предприятие задолжало работникам свыше 6 млн рублей

Как сообщили «Золотому Рогу» в ведомстве, прокуратура Красноармейского района провела проверку соблюдения трудовых прав работников ООО «Приморвольфрам».
В ходе проверки было установлено, что перед более 100 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате за ноябрь — декабрь 2020 года на сумму свыше 6 млн рублей.
Прокурор внес представление руководителю организации, по инициативе прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
Как сообщается, благодаря принятым мерам прокурорского реагирования перед работниками предприятия задолженность полностью погашена.
Досье «Золотого Рога»
Общество с ограниченной ответственностью «Приморвольфрам» зарегистрировано 7 лет назад, профиль деятельности — добыча руд прочих цветных металлов, уставный капитал — 50 000 000 руб. Среднесписочная численность работников по данным ФНС на 1 января — 115 человек. Генеральным директором с 12 января 2021 года является Петраченко Тимур Рамазанович.
По данным ФССП, на предприятии имелись долги по исполнительным производствам. Остаток непогашенной задолженности на 14 марта 2021 года составлял 11 499 531 руб.
По данным ФНС за прошлый отчетный период, сумма доходов организации составила 4 267 000 руб., сумма расходов составила 84 765 000 руб., таким образом, убытки составили 80 498 000 руб.