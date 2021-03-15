Вандалы испортили памятник героям Великой Отечественной войны в Приморье

В Instagram-аккаунте администрации городского округа опубликована информация о том, что неизвестные разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны на стеле в городе Артеме. На опубликованных фотографиях портреты участников войны разрисованы черным маркером.
«Стела погибшим артёмовцам в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг пострадала от рук неизвестных вандалов. Руками тех, кто не уважает историю страны и память о героях-земляках, были разрисованы таблички со сведениями о полных кавалерах орденов Славы, — говорится в сообщениии. — После поступления информации о порче памятника, специалисты МКУ «Управление благоустройства г. Артёма» смогли оперативно привести в порядок портреты ветеранов.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту порчи памятника, установленного как дань памяти и уважения героям ВОВ 1941–1945 гг. Всем, кому что-либо известно об участниках данного инцидента, просьба сообщать в дежурную часть полиции по тел. 4-72-47 или по номеру 112».
В мэрии напоминают, что это не единственный случай вандализма и безответственного отношения к городскому имуществу. Коммунальщики неоднократно производили очистку чаши Вечного огня от посторонних предметов, чтобы восстановить горение пламени.