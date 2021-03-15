Вандалы испортили памятник героям Великой Отечественной войны в Приморье

«Стела погибшим артёмовцам в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг пострадала от рук неизвестных вандалов. Руками тех, кто не уважает историю страны и память о героях-земляках, были разрисованы таблички со сведениями о полных кавалерах орденов Славы, — говорится в сообщениии. — После поступления информации о порче памятника, специалисты МКУ «Управление благоустройства г. Артёма» смогли оперативно привести в порядок портреты ветеранов.