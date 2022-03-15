Житель столицы ДФО заплатит крупный штраф за призывы к дискредитации ВС РФ

Житель столицы ДФО заплатит крупный штраф за призывы к дискредитации ВС РФ
Житель столицы ДФО заплатит крупный штраф за призывы к дискредитации ВС РФ
Вчера, 12:57ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Во Владивостоке сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 27-летнего местного жителя.

Он, как сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ, в социальных сетях и в популярных мессенджерах призывал граждан к участию в несогласованном митинге против действий Вооруженных Сил России за рубежом.

Мужчина свою вину признал, в отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Недавно внесённые поправки ужесточают наказание по этой статье, санкции которой теперь предусматривают штраф до 100 тысяч рублей.

Суд назначил нарушителю штраф в размере 80 тысяч рублей.

Отметим, ранее во Владивостоке была задержана уроженка Амурской области, которая расклеивала на стенах домов во Фрунзенском районе листовки с призывом прийти на несогласованный митинг против действий Вооружённых Сил России за рубежом.

У дамы обнаружили 86 листовок, сообщили в краевой пресс-службе УМВД РФ. Поскольку дело было накануне 8 марта, то, видимо, в честь весеннего праздника, суд смягчил наказание и назначил нарушительнице в качестве штрафа более скромную сумму — 50 тысяч рублей.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокПолиция
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