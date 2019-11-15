Подельник экс-ректора ДВФУ объявлен в розыск

11 ноября в Тихоокеанском флотском военном суде завершилось рассмотрение уголовного дела экс-ректора ДВФУ Сергея Иванца и его пятерых сообщников. Как установлено следствием и судом, в 2011 году между ДВФУ и ООО «Современный университет» был заключен контракт на оказание услуг по созданию информационно-технической системы на общую сумму свыше 647 млн руб. Работы должны были быть произведены в течение нескольких лет в пять этапов, последний планировалось завершить в 2013 году. Третий этап подразумевал создание, внедрение и реализацию подсистем распределенной печати, финансового, управленческого учета и планирования, кампусной карты. В действительности эти подсистемы не заработали, тем не менее 15 сентября 2015 года ректор Иванец, «достоверно зная, что работы по разработке и внедрению программного обеспечения информационно-технической системы "Электронный университет" в полном объеме не выполнены», перечислил на расчетный счет ООО «Современный университет» 17 721 319 руб. При этом проректоры ДВФУ Алексей Цхе (по науке и инновациям) и Виктор Атаманюк (по экономике и финансам), а также гендиректор ООО «Современный университет» Сергей Карлявин и его заместитель Никита Смуров «с целью придать легитимность незаконному перечислению денежных средств изготовили и подписали фиктивные документы, на основании которых были оплачены фактически не выполненные работы».