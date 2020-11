Подельник экс-ректора ДВФУ объявлен в розыск

Осужденный за растрату при создании "Электронного университета" Никита Смуров не явился на оглашение приговора

Осужденный за растрату при создании «Электронного университета» Никита Смуров не явился на оглашение приговора Тихоокеанский флотский военный суд объявил в розыск экс-заместителя гендиректора ООО «Современный университет» Никиту Смурова, приговоренного к трем с половиной годам колонии общего режима за пособничество в растрате 17,7 млн руб. при создании информационно-технической системы для Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). «Смуров, находившийся под подпиской о невыезде, не явился на оглашение приговора 11 ноября. В настоящее время его местонахождение не известно. На звонки он не отвечает»,— сообщил представитель суда. Она добавил, что Никита Смуров подписал письменное обязательство прибыть из Москвы во Владивосток на оглашение приговора. Адвокат Смурова Юрий Шель сказал, что в настоящее время не имеет контактов с подзащитным, но понимает его поведение. «Смуров испытывает серьезные проблемы со здоровьем, перенес операцию, предстоит еще одна»,— сообщил адвокат. Он уверен в невиновности подзащитного, а приговор считает незаконным. По слова Шеля, в ходе прений сторон судья Дмитрий Романенко «препятствовал представлению доказательств невиновности Смурова». 11 ноября в Тихоокеанском флотском военном суде завершилось рассмотрение уголовного дела экс-ректора ДВФУ Сергея Иванца и его пятерых сообщников. Как установлено следствием и судом, в 2011 году между ДВФУ и ООО «Современный университет» был заключен контракт на оказание услуг по созданию информационно-технической системы на общую сумму свыше 647 млн руб. Работы должны были быть произведены в течение нескольких лет в пять этапов, последний планировалось завершить в 2013 году. Третий этап подразумевал создание, внедрение и реализацию подсистем распределенной печати, финансового, управленческого учета и планирования, кампусной карты. В действительности эти подсистемы не заработали, тем не менее 15 сентября 2015 года ректор Иванец, «достоверно зная, что работы по разработке и внедрению программного обеспечения информационно-технической системы "Электронный университет" в полном объеме не выполнены», перечислил на расчетный счет ООО «Современный университет» 17 721 319 руб. При этом проректоры ДВФУ Алексей Цхе (по науке и инновациям) и Виктор Атаманюк (по экономике и финансам), а также гендиректор ООО «Современный университет» Сергей Карлявин и его заместитель Никита Смуров «с целью придать легитимность незаконному перечислению денежных средств изготовили и подписали фиктивные документы, на основании которых были оплачены фактически не выполненные работы». Судья Дмитрий Романенко признал экс-ректора Иванца виновным в двух эпизодах особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорил к семи годам колонии общего режима (гособвинение запрашивало восемь лет) и 500 тыс. руб. штрафа. Также реальные сроки получили Карлявин и Смуров — четыре с половиной и три с половиной года колонии общего режима соответственно. Остальные обвиняемые отделались условными сроками: Атаманюк и Цхе — по четыре года, а Сиротин — два года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск ДВФУ к пятерым обвиняемым: Иванец, Цхе, Атаманюк, Карлявин и Смуров в солидарном порядке в счет возмещения причиненного университету материального ущерба должны выплатить 17 602 319 руб. 31 коп. Алексей ЧЕРНЫШЕВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

