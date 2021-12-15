Во Владивостоке отвергнутый ухажёр лишил имущества соперника

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ, первое сообщение о поджоге автомашины марки Toyota Chaser во Фрунзенском районе поступило ещё в ноябре этого года. Неизвестный поджёг иномарку и скрылся. Благодаря бдительности проезжавших мимо автомобилистов, в первый раз пожар удалось потушить без последствий для транспортного средства.
Месяц спустя сообщение о поджоге этой же автомашины поступило в полицию от 25-летнего жителя краевого цента. Молодой человек сообщил, что сгорел его автомобиль марки Toyota Chaser, припаркованный около дома. Автотранспортное средство заявителя выгорело полностью, кроме того, от огня пострадал припаркованный рядом автомобиль. Общий материальный ущерб составил около 800 тысяч рублей.
Изучив записи камер наружного видеонаблюдения, полицейские вышли на след предполагаемого поджигателя. Оперативники задержали подозреваемого в данном преступлении — 33-летнего местного жителя.
Он признался, что летом отдыхал на море, познакомился с девушкой. С его слов, некоторое время они встречались, но потом она отвергла ухаживания. Мужчина начал следить за ней. В какой-то момент увидел её в компании молодого человека и решил отомстить сопернику. Первый поджог оказался неудачным, но злоумышленник проявил упорство и через некоторое время повторил противоправный поступок.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье, санкции которой предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.