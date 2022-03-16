Приморцу грозит до четырёх лет тюрьмы за три срубленных дерева

В феврале этого года в окрестностях села Галёнки была остановлена автомашина Nissan Expert, управляемая фигурантом дела. В транспортном средстве инспекторы ДПС обнаружили фрагменты деревьев, документы на перевозку которых отсутствовали.
Как сообщили в краевом УМВД РФ, в ходе проверки выяснилось, что 30-летний приморец, находясь на территории особо охраняемого природного объекта в Октябрьском районе — заказника «Полтавский», срубил два дуба монгольских и одну липу, порезал их с помощью бензопилы и сложил в личный автомобиль, чтобы вывезти для собственных нужд.
Эксперты оценили ущерб на сумму свыше 133 тыс. рублей. За незаконную рубку деревьев в крупном размере заведено уголовное дело по статье, санкции которой предусматривают лишение свободы до четырёх лет.
Наказание определит суд. Отмечается, что обвиняемый признал свою вину, ранее он не привлекался к ответственности за совершение преступлений, в том числе экологических.
Ранее пресс-служба края сообщала, что в Приморье с 5 по
11 марта не было выявлено ни одной незаконной рубки лесных насаждений.
— Такого, чтобы за неделю мы не нашли ни одной «незаконки» — а мы искали — не было очень давно, — прокомментировали специалисты регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.