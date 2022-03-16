Приморцу грозит до четырёх лет тюрьмы за три срубленных дерева

Как сообщили в краевом УМВД РФ, в ходе проверки выяснилось, что 30-летний приморец, находясь на территории особо охраняемого природного объекта в Октябрьском районе — заказника «Полтавский», срубил два дуба монгольских и одну липу, порезал их с помощью бензопилы и сложил в личный автомобиль, чтобы вывезти для собственных нужд.