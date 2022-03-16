Приморцу грозит до четырёх лет тюрьмы за три срубленных дерева

Приморцу грозит до четырёх лет тюрьмы за три срубленных дерева
Приморцу грозит до четырёх лет тюрьмы за три срубленных дерева
Сегодня, 11:20ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Жителя Уссурийска обвиняют в незаконной рубке деревьев на территории особо охраняемого природного объекта.

В феврале этого года в окрестностях села Галёнки была остановлена автомашина Nissan Expert, управляемая фигурантом дела. В транспортном средстве инспекторы ДПС обнаружили фрагменты деревьев, документы на перевозку которых отсутствовали.

Как сообщили в краевом УМВД РФ, в ходе проверки выяснилось, что 30-летний приморец, находясь на территории особо охраняемого природного объекта в Октябрьском районе — заказника «Полтавский», срубил два дуба монгольских и одну липу, порезал их с помощью бензопилы и сложил в личный автомобиль, чтобы вывезти для собственных нужд.

Эксперты оценили ущерб на сумму свыше 133 тыс. рублей. За незаконную рубку деревьев в крупном размере заведено уголовное дело по статье, санкции которой предусматривают лишение свободы до четырёх лет.

Наказание определит суд. Отмечается, что обвиняемый признал свою вину, ранее он не привлекался к ответственности за совершение преступлений, в том числе экологических.

Ранее пресс-служба края сообщала, что в Приморье с 5 по

11 марта не было выявлено ни одной незаконной рубки лесных насаждений.

— Такого, чтобы за неделю мы не нашли ни одной «незаконки» — а мы искали — не было очень давно, — прокомментировали специалисты регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Сюжеты:
Приморье
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лесПриморьеэкология
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