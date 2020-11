Обитателей "Земли леопарда" может выкосить африканская чума свиней

Вспышка опасного вируса зафиксирована в одном из хозяйств Надеждинского района Приморья

Режим особого контроля за территорией нацпарка «Земля леопарда» введен из-за угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Приморском крае. Сотрудниками заповедной территории проводятся профилактические мероприятия по предотвращению эпидемий среди животных. Очаг африканской чумы свиней обнаружен в непосредственной близости от границ национального парка 14 августа. Вспышка опасного вируса зафиксирована в одном из хозяйств Надеждинского района – у двух домашних свиней была выявлена АЧС. В связи с этим руководством «Земли леопарда» были оперативно приняты меры по усилению режима охраны территории. Случаи заболевания диких животных – кабанов – зафиксированы не были. В рамках реализации профилактических мероприятий усилена работа по контролю за территорией нацпарка, отслеживанию возможных случаев гибели животных. Под особым контролем находится посещение «Земли леопарда» людьми. Для эффективного мониторинга ситуации организуются совместные мероприятия с Департаментом охотнадзора Приморского края, усилено взаимодействие с соседними охотхозяйствами, Росприроднадзором, Пограничной службой ФСБ России, Россельхознадзором. Администрация «Земли леопарда» призывает местных жителей проявлять бдительность при работе на своих хозяйствах, сообщать о подозрительных случаях. Государственные инспекторы следят за случаями свободного выпаса домашнего скота, патрулируют границы охраняемой территории, ведут разъяснительную работу с владельцами частных хозяйств. Африканская чума свиней – особо опасная вирусная болезнь домашних свиней и диких кабанов с высокой степенью заболеваемости и смертности. Вакцины в настоящее время не существует. Для человека АЧС опасности не представляет. Передача возбудителя осуществляется путем непосредственного контакта свиньи с больным или павшим животным, пищевыми продуктами и сырьем, полученными от них, через загрязненные вещи. Симптомы у свиней включают в себя лихорадку, посинение или покраснение кожи и т.п. Потенциально опасные случаи, выявленные у границ национального парка, будут изучены специалистами. Связаться с сотрудниками парка при обнаружении трупов животных необходимо по телефону оперативного дежурного «Земли леопарда»: 8 (42331) 54-121. Кроме того, сообщать о подозрительных случаях следует в ветеринарные службы: 1.КГБУ «Краевая ветеринарная противоэпизоотическая служба», Владивосток, тел. 8 (423) 233-58-34; 2.КГБУ «Уссурийская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», с. Новоникольск, тел. 8 (42343) 9-21-16; 3.Филиал КГБУ «Надеждинская ветеринарная СББЖ» Хасанская станция по борьбе с болезнями животных, пгт Славянка, тел. 8 (42331) 4-61-62, 4-75-90; 4.КГБУ «Надеждинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», п. Новый, тел. 8 (42334) 3-72-30. Рекомендации действий в случае опасности возникновения вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Важно! - незамедлительно сообщать о мертвых домашних свиньях и диких кабанах, обнаруженных в лесу, трупами могут питаться здоровые кабаны, так заболевание может распространиться на все поголовье; - не выбрасывать в лесу остатки свинины, сала (а также не скармливать домашним животным), даже в соленом виде вирус сохраняет жизнеспособность до полугода; - не приносить в поселки части туш диких кабанов, они могут быть заражены; - сообщать о случаях свободного выпаса свиней; - сообщать о встречах с истощенными, ослабленными кабанами, свиньями. При всех вышеперечисленных случаях необходимо: - взять координаты места встречи; - трупы, по возможности укрыть от диких животных (полиэтилен, брезент закрепить камнями или ветками), не перемещать; - одежду и обувь дезинфицировать - на ней вирус может сохраняться длительное время. Газета "Золотой Рог", Владивосток

