Северокорейские рыбаки спокойно разгуливают по приморской земле

Огромное количество джонок скопилось возле Ольги. В инстаграм-паблике dpskontrol_125rus, появилось видео, снятое приморскими рыбаками в бухте Ольга. Автор с помощью ненормативной лексики выражает своё изумление по поводу скопившихся там десятков шхун. Другие пользователи комментируют: "Нормальная парковка в Приморье! Гостям можно всё, и даже краснокнижную половить!", "Непонятно, как так получается, что ближайшая бухта все время у нас? А не у себя дома", "Они не шторм переживают, они просто на рыбалку приехали. Что смешить-то. Все взрослое люди. За сутки они смогли бы домой свалить", "При любом штормовом предупреждении, когда подходит красная рыба, все корейские шхуны начинают прятаться в Ольгинском районе. Ближе мест как будто нет. И уходят с рыбой — полные трюмы".