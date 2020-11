Северокорейские рыбаки спокойно разгуливают по приморской земле

Спасающиеся от тайфуна в приморских заводях рыбаки бесконтрольно высаживаются на российский берег

Спасающиеся от тайфуна в приморских заводях рыбаки бесконтрольно высаживаются на российский берег Сообщения о высадке северокорейских рыбаков на российский берег стали поступать от жителей прибрежных районов. В редакцию газеты «Золотой Рог» обратились жители Ольгинского района, которые утверждают, что группа северокорейских рыбаков высадилась на берег. Они выходят к жителям, просят еду и алкоголь. Также появились информация, что уже более четырех шхун выброшено на берег. В одной из социальных сетей появилось видео, на котором корейские рыбаки на берегу, пытаются закрепить швартовые концы выброшенной на берег шхуны. Пользователь пишет, что шхуны выброшены в бухте Песчанка, Кавалеровского района. Огромное количество джонок скопилось возле Ольги. В инстаграм-паблике dpskontrol_125rus, появилось видео, снятое приморскими рыбаками в бухте Ольга. Автор с помощью ненормативной лексики выражает своё изумление по поводу скопившихся там десятков шхун. Другие пользователи комментируют: "Нормальная парковка в Приморье! Гостям можно всё, и даже краснокнижную половить!", "Непонятно, как так получается, что ближайшая бухта все время у нас? А не у себя дома", "Они не шторм переживают, они просто на рыбалку приехали. Что смешить-то. Все взрослое люди. За сутки они смогли бы домой свалить", "При любом штормовом предупреждении, когда подходит красная рыба, все корейские шхуны начинают прятаться в Ольгинском районе. Ближе мест как будто нет. И уходят с рыбой — полные трюмы". 14 августа пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, выпустило сообщение для СМИ в котором, сообщила что "На сегодняшний день уже около 150 иностранных плавсредств запросили разрешения переждать непогоду близ российского берега. Многие из них находятся в крайне плачевном состоянии и уже подняли флаг "Терплю бедствие" в соответствии с Международным сводом сигналов. Несколько иностранных шхун бросили якорь около острова Рикорда в заливе Петра Великого". В бухтах, где скопились корейские суда, отсутствуют представители Тихоокеанского морского Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Которые могли бы зафиксировать, сбросы мусора в воду. Местные жители, говорят что корейцы не стесняются и выкидывают за борт мусор и отходы своей жизнедеятельности. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

