Ночные призывы голосовать за КПРФ возмутили жителей Владивостока

«19 сентября голосуем за КПРФ», — монотонно и без перерыва повторял мужской голос на записи. Звук доносился из динамиков, закрепленных на автомобиле, и тот медленно объезжал дома, пугая спящих людей заунывным призывом. Было около 4 часов утра, и хулиганская выходка крайне возмутила горожан.
«Как могли допустит такое безобразие, ночью нужно спать, а не агитировать. А вдруг у меня ребенок маленький еле уснул, или мать больная лежит, и так заснуть не может?», — возмутилась одна из горожанок, проживающая в многоэтажке по улице Гризодубовой.
Мало того, что был беспардонно нарушен краевой закон «О тишине», так еще ночной призыв звучал уже 16 сентября — в так называемый «день тишины», когда, согласно действующему законодательству, агитация запрещена. Этот мораторий в силе в течение суток перед началом выборов. Напомним, голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.