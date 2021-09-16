Ночные призывы голосовать за КПРФ возмутили жителей Владивостока

Ночные призывы голосовать за КПРФ возмутили жителей Владивостока

Ночные призывы голосовать за КПРФ возмутили жителей Владивостока

Сегодня, 10:37
Происшествия
Фото: Фото предоставлено очевидцами
Нынешней ночью жителей одного из спальных районов Владивостока разбудил необычный шум на улице: голос из громкоговорителя уговаривал голосовать за КПРФ.

«19 сентября голосуем за КПРФ», — монотонно и без перерыва повторял мужской голос на записи. Звук доносился из динамиков, закрепленных на автомобиле, и тот медленно объезжал дома, пугая спящих людей заунывным призывом. Было около 4 часов утра, и хулиганская выходка крайне возмутила горожан.

«Как могли допустит такое безобразие, ночью нужно спать, а не агитировать. А вдруг у меня ребенок маленький еле уснул, или мать больная лежит, и так заснуть не может?», — возмутилась одна из горожанок, проживающая в многоэтажке по улице Гризодубовой.

Мало того, что был беспардонно нарушен краевой закон «О тишине», так еще ночной призыв звучал уже 16 сентября — в так называемый «день тишины», когда, согласно действующему законодательству, агитация запрещена. Этот мораторий в силе в течение суток перед началом выборов. Напомним, голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.

Сюжеты:
Приморье
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Владивостоквыборы
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