Ночные призывы голосовать за КПРФ возмутили жителей Владивостока

Мало того, что был беспардонно нарушен краевой закон «О тишине», так еще ночной призыв звучал уже 16 сентября — в так называемый «день тишины», когда, согласно действующему законодательству, агитация запрещена. Этот мораторий в силе в течение суток перед началом выборов. Напомним, голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.