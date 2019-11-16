Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

16 ноября 2019, 14:26
Происшествия
В 2019 году число краж по подобной схеме происходит регулярно

В 2019 году число краж по подобной схеме происходит регулярно

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков «Известиям».

Теперь злоумышленники стали отслеживать перечисления граждан, которые люди производят с банковских карт на карту при помощи онлайн-сервисов. Россиянину достаточно ввести данные карты, с которой нужно перевести средства, после этого ему звонят якобы работники банка и просят подтвердить перевод. Для этого они требуют назвать код подтверждения из СМС. Далее деньги человека попадают к ним в руки.

По словам работника одного из банков, в 2019 году число краж по подобной схеме происходит регулярно.

До этого популярным способом краж с карт среди мошенников была покупка вещей в иностранных интернет-магазинах на адрес посредников.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
БанкиВ России
кражаинтернетРусатом Сервиссайтбуровой сервисПакер сервисТрайкан Велл СервисСервис ОйлЛУКОЙЛ Оверсиз СервисТранснефть-СервисмошенникиНациональная ассоциация нефтегазового сервиса изоляция интернетакражаКражаНКТ-Сервис
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы