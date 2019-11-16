Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Теперь злоумышленники стали отслеживать перечисления граждан, которые люди производят с банковских карт на карту при помощи онлайн-сервисов. Россиянину достаточно ввести данные карты, с которой нужно перевести средства, после этого ему звонят якобы работники банка и просят подтвердить перевод. Для этого они требуют назвать код подтверждения из СМС. Далее деньги человека попадают к ним в руки.