Бывший полпред президента в ДФО признан виновным в растрате

Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
«Суд установил, что Ишаев совершил растрату», — сообщила судья Лариса Семёнова.
Виновным также признан другой фигурант уголовного дела — бывший директор представительства «Роснефти» в регионе Геннадий Кондратов.
Ранее, 10 февраля гособвинитель попросил приговорить Ишаева к семи годам колонии.
Напомним, Виктор Ишаев был взят под домашний арест 28 марта 2019 года с санкции Басманного суда. Тогда же в Хабаровском крае прошла череда обысков во властных структурах. Арест стал наиболее громким уголовным делом на Дальнем Востоке в 2019 году. По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы, находясь в должности вице-президента ПАО «НК «Роснефть», Ишаев мошенническим путем похитил деньги предприятия. Бывшего полпреда задержали в марте и поместили под домашний арест, который впоследствии неоднократно продлялся.