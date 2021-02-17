Бывший полпред президента в ДФО признан виновным в растрате

Бывший полпред президента в ДФО признан виновным в растрате

Сегодня, 18:28ПроисшествияPhoto: Правительство Приморского краяГособвинение просит для Виктора Ишаева 7 лет колонии
17 февраля Замоскворецкий суд Москвы признал виновным советника президента НК «Роснефть» по координации проектов на Дальнем Востоке, бывшего полпреда президента в ДФО, курировавшего подготовку Владивостока к саммиту АТЭС, экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева в растрате принадлежащих «Роснефти» 7,5 млн рублей.

Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

«Суд установил, что Ишаев совершил растрату», — сообщила судья Лариса Семёнова.

Виновным также признан другой фигурант уголовного дела — бывший директор представительства «Роснефти» в регионе Геннадий Кондратов.

Ранее, 10 февраля гособвинитель попросил приговорить Ишаева к семи годам колонии.

Напомним, Виктор Ишаев был взят под домашний арест 28 марта 2019 года с санкции Басманного суда. Тогда же в Хабаровском крае прошла череда обысков во властных структурах. Арест стал наиболее громким уголовным делом на Дальнем Востоке в 2019 году. По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы, находясь в должности вице-президента ПАО «НК «Роснефть», Ишаев мошенническим путем похитил деньги предприятия. Бывшего полпреда задержали в марте и поместили под домашний арест, который впоследствии неоднократно продлялся.

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