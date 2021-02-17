Бывший полпред президента в ДФО признан виновным в растрате

Напомним, Виктор Ишаев был взят под домашний арест 28 марта 2019 года с санкции Басманного суда. Тогда же в Хабаровском крае прошла череда обысков во властных структурах. Арест стал наиболее громким уголовным делом на Дальнем Востоке в 2019 году. По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы, находясь в должности вице-президента ПАО «НК «Роснефть», Ишаев мошенническим путем похитил деньги предприятия. Бывшего полпреда задержали в марте и поместили под домашний арест, который впоследствии неоднократно продлялся.