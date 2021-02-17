Виктору Ишаеву вынесли приговор

Виктору Ишаеву вынесли приговор

Вчера, 23:47ПроисшествияPhoto: Виталий Белоусов / РИА НовостиВ московском суде огласили решение по делу о растрате
Бывший полпред президента на Дальнем Востоке и губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев получил условный срок по делу о растрате 7,5 млн руб., принадлежавших «Роснефти». Обвинение требовало для него семь лет лишения свободы.

Как сообщает РИА Новости, Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева к пяти годам условно по делу о растрате 7,5 млн руб., принадлежавших «Роснефти», сообщили в пресс-службе суда.

При этом гособвинитель запросил для Ишаева семь лет колонии общего режима.

Как передаёт ТАСС, суд также частично удовлетворил иск «Роснефти» и взыскал с Ишаева около 7,5 млн рублей.

Как ранее сообщал «Золотой Рог», 17 февраля Замоскворецкий суд Москвы признал виновным советника президента НК «Роснефть» по координации проектов на Дальнем Востоке, бывшего полпреда президента в ДФО, курировавшего подготовку Владивостока к саммиту АТЭС, экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева в растрате принадлежащих «Роснефти» 7,5 млн рублей.

Досье «Золотого Рога»

Ишаев на первых выборах губернатора Хабаровского края в 1996 году одержал победу с результатом 76,93%. В 2009 году Ишаев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию. После освобождения от должности губернатора Ишаев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (2009–2012 гг.), курировал строительство объектов к саммиту АТЭС во Владивостоке, а затем совмещал пост полпреда с должностью министра по развитию Дальнего Востока (2012–2013 гг.).

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