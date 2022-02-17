Руководителя «ВПОПАТ № 1» обвинили в получении взятки в крупном размере

Руководителя «ВПОПАТ № 1» обвинили в получении взятки в крупном размере
Руководителя «ВПОПАТ № 1» обвинили в получении взятки в крупном размере
Сегодня, 13:55ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Прокуратура Владивостока признала законным возбуждение уголовного дела в отношении директора муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1».

По версии следствия, в октябре 2021 года фигурант получил от индивидуального предпринимателя 200 тыс. рублей за незаконное предоставление в аренду нежилых помещений (гаражных боксов), являющихся муниципальной собственностью. При этом не стал заключать договор аренды, сообщили в краевой прокуратуре.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке в отношении руководителя «ВПОПАТ № 1». Основанием для этого послужила внутренняя проверка, проведенная в администрации Владивостока. На руководителя муниципального предприятия поступали жалобы от водителей и пассажиров общественного транспорта. В своих обращениях они писали о коррупции и превышении полномочий директора «ВПОПАТ № 1», сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

По поручению главы Владивостока Константина Шестакова сотрудники мэрии проверили финансовую деятельность предприятия, после чего обратились в прокуратуру и следственный комитет. По результатам проверки СК будут приняты процессуальные решения.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Владивостока.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокАвтобуспассажирские перевозки
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы