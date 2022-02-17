Во Владивостоке задержана семейная банда автоподставщиков

Во Владивостоке задержана семейная банда автоподставщиков
Во Владивостоке задержана семейная банда автоподставщиков
Сегодня, 10:40ПроисшествияФото: Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю
По версии следствия, с марта по ноябрь 2021 года семья из трёх человек — супруги 1976 года рождения и их 22-х летний сын, — занимались инсценировкой дорожно-транспортных происшествий, а затем получали страховое возмещение убытков. Сколько эпизодов автоподстав они совершили, в каких местах «работали», не уточняется.

В мероприятиях по розыску и задержанию мошенников участвовали сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорт, оперативники и следователи краевой полиции при поддержке коллег из Росгвардии.

В автопарке подозреваемых найдены пять автомобилей для использования в фиктивных авариях. Как отметили в пресс-службе краевого УМВД РФ, семейный «подряд» тщательно планировал каждое ДТП. Затем злоумышленники обращались в страховые компании для получения денежных выплат. По предварительной информации, причинённый ущерб составил около семи млн рублей.

По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело по статье, санкции которой предусматривают лишение свободы до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

По решению Фрунзенского районного суда Владивостока двоих фигурантов заключили под стражу, их сообщница находится под домашним арестом

Расследование продолжается, следователи устанавливают круг потерпевших. Граждан, пострадавших от действий подозреваемых, просят обращаться в полицию по телефонам: 8 (423) 249 05 85 (следователь), 8 (423) 249 04 91 (дежурная часть).

Сюжеты:
Приморье
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