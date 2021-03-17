По факту обрушения на руднике в Приморье организована проверка

На данный момент, в 11.45, спасательные работы на руднике «Королевский» по спасению двух горняков завершены. Состояние одного - удовлетворительное, второго – стабильно тяжёлое. Горняки переданы скорой медицинской помощи для доставки в Дальнегорскую центральную городскую больницу. В 11.50, по докладу командира группы горноспасателей Дальнегорского ВГСВ, спасательные работы завершены полностью