По факту обрушения на руднике в Приморье организована проверка

Прокуратура города Дальнегорска организовала проверку по факту обрушения горной породы, произошедшего сегодня, 17 марта 2021 года, на руднике в городе Дальнегорске.
По данным спасателей на момент обрушения в руднике находилось 30 человек, 28 из которых удалось эвакуировать, заблокированными оказались двое.
В рамках проверки прокуратура даст оценку обстоятельствам и причинам произошедшего, проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований по охране труда на предприятии.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
На место происшествия выехал прокурор города Дальнегорска Антон Быков.
Результаты проверки взяты прокуратурой Приморского края на контроль.
Напомним, ЧП на руднике в Приморье произошло 17 марта. 30 горняков были завалены породой в штольне в Дальнегорске. Горная порода обрушилась на руднике «Королевский» компании «Дальполиметалл».
На данный момент, в 11.45, спасательные работы на руднике «Королевский» по спасению двух горняков завершены. Состояние одного - удовлетворительное, второго – стабильно тяжёлое. Горняки переданы скорой медицинской помощи для доставки в Дальнегорскую центральную городскую больницу. В 11.50, по докладу командира группы горноспасателей Дальнегорского ВГСВ, спасательные работы завершены полностью