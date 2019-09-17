Экс-мэр Владивостока назвал Тверской районный суд Москвы "карманным судом"

Теперь ждём решения Генеральной прокуратуры о том, в какой суд она подаст иск: в один из четырёх судов Приморского края или в суд Еврейской автономной области. Хотя никаких законных оснований для подачи иска нет - это моё мнение и мнение моих адвокатов. Именно отсутствие законных оснований для подачи иска и явилось основным доводом для подачи Генеральной прокуратурой ходатайства о передачи иска на рассмотрение в Тверской суд. А Тверской районный суд города Москвы является «карманным судом» Генеральной прокуратуры (Генеральная прокуратура расположена в Тверском районе г. Москвы)».