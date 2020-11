Игорь Пушкарев, возможно, будет отбывать наказание в Приморье

Экс-мэра Владивостока увезли из СИЗО в неизвестном направлении

Экс-мэра Владивостока увезли из СИЗО в неизвестном направлении Осуждённый экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв этапирован из СИЗО в колонию, сообщает ТАСС. Как рассказал адвокат Пушкарёва Александр Высоцкий, Игорь Сергеевич был этапирован в колонию ещё на прошлой неделе, в ночь со среды на четверг. Велика вероятность, что экс-глава будет отбывать наказание на Дальнем Востоке. Напомним, следствие по делу длилось неполных три года. Показательное задержание главы Владивостока Игоря Пушкарёва произошло 1 июня 2016 года. В этот же день был арестован Андрей Лушников, Андрей Пушкарёв взят под стражу 24 июня. Никто из них свою вину не признал. 9 апреля Тверской суд Москвы признал Пушкарёва виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Также ему запрещено занимать государственные должности в течение десяти лет. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

