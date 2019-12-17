Игорь Пушкарев, возможно, будет отбывать наказание в Приморье

Как рассказал адвокат Пушкарёва Александр Высоцкий, Игорь Сергеевич был этапирован в колонию ещё на прошлой неделе, в ночь со среды на четверг. Велика вероятность, что экс-глава будет отбывать наказание на Дальнем Востоке.