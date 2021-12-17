Приморцы продолжают поддаваться на уловки телефонных мошенников

Так, в Артёме к стражам порядка обратилась 67-летняя местная жительница. Она рассказала, что на мобильный телефон ей позвонил мужчина, голос которого был очень похож на голос её родственника.
Лже-племянник рассказал, что якобы его автомашину остановили сотрудники Госавтоинспекциии. Тест на состояние опьянения показал наличие алкоголя в крови. И теперь мужчину могут лишить водительского удостоверения.
Звонивший заверил «родственницу», что его отпустят без последствий, если заплатить 30 тысяч рублей. Испугавшись за своего родственника, доверчивая пенсионерка сделала перевод денег по номеру карты, который продиктовал аферист.
Только после этого пожилая женщина связалась с настоящим племянником, и тут выяснилось, что дама стала жертвой телефонного мошенника.
По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Полиция рекомендует: если вам звонят с незнакомого номера и представляются родственником или знакомым, попавшим в беду, не стоит паниковать. Перезвоните ему и убедитесь в правдивости ситуации.
Если считаете, что подвергаетесь преступному посягательству, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (с мобильного — 102) или через единую диспетчерскую службу 112.