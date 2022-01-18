Отходам, завезённым в Приморье с космодрома, снизили класс

Отходам, завезённым в Приморье с космодрома, снизили класс
Отходам, завезённым в Приморье с космодрома, снизили класс
Вчера, 10:25ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Класс опасности отходов, привезённых с космодрома «Восточный» в Приморье, оказался меньше, чем первоначально было заявлено в сопроводительных документах. Вместе с тем, меры безопасности, связанные с хранением этих веществ, по-прежнему соблюдаются и не смягчены.

Как уточнили в пресс-службе края, лаборатория в Новосибирской области сделала анализ проб отходов, находящихся в Надеждинском районе и Хорольском округе, и веществ, которые находятся в Амурской области. На их основе в Москве в Федеральном центре анализа и оценки техногенного воздействия подтвердили, что эти вещества являются не отходами, а агрохимикатами, которые утратили свои эксплуатационные свойства.

Изначально у этих отходов были паспорта, в которых значился класс опасности, но сейчас эти паспорта ставятся под сомнение Росприроднадзором, потому что есть заключение покомпонентного состава этих веществ. В этой связи сейчас уже нельзя говорить о том, что это именно те отходы, которые заявлены в документах.

В данное время направлен запрос в Минсельхоз России — чтобы специалисты разъяснили, как их нужно обезвреживать и утилизировать принятый груз. Так как компания ООО «Система» является организацией, принявшей на себя по акту приёмки от Амурской области эти вещества, то её задача сейчас — обеспечить их должное хранение в соответствии с требованиями закона. В планах компании — строительство быстровозводимого ангара для обеспечения хранения агрохимикатов до тех пор, пока не будет принято решение о способе их обезвреживания. Это займет до 2-3 недель.

Груз, принятый с Амурской области, по-прежнему под охраной, на закрытой площадке. Экологи ведут мониторинг состояния почвы и атмосферного воздуха. Напомним, в Надеждинском районе и Хорольском округе введён режим повышенной готовности.

Сюжеты:
Приморье
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экологияутилизация отходовПриморье
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