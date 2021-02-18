Можно ваш телефончик: В Уссурийске задержали электронного мошенника

Как выяснили следователи, преступник, покупая смартфоны, детскую одежду, игрушки, цветы, предлагал продавцам расплатиться за них с помощью банковского перевода.
При этом он заранее создал шаблон, в котором была информация об успешном переводе денежных средств на счета. Злоумышленник вводил в «QIWI кошелёк» необходимую сумму, перенаправлял этот шаблон с одного созданного им электронного почтового ящика на другой.
Перед продавцами он открывал почтовый ящик и как чек об оплате показывал шаблон, а деньги тем временем оставались при нём.
Такими «покупками» фигурант нанёс ущерб гражданам и предпринимателям в размере более 100 тысяч рублей.
Во время следствия подозреваемый признал вину в полном объеме и возместил причиненный ущерб в сумме 44 тысяч рублей.
В рамках уголовного дела уссурийская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Приморья — его признали виновным в совершении преступлений, по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
Уголовное дело передано в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу. В части невозмещенного ущерба потерпевшими заявлены гражданские иски.