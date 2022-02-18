Во Владивостоке – день задержаний чиновников

В правительстве Приморья — кадровые перестановки. Сегодня, 18 февраля, свой пост покидает глава жилинспекции региона Евгений Баршай, информирует пресс-служба правительства в своём Telegram-канале. Объясняется тем, что служебный контракт с ним продлён не был.

Подробности пресс-служба края не сообщает. Зато источники «ЗР» в правоохранительных органах заявили, что сегодня во Владивостоке оперативниками ФСБ с поличным при получении взятки в особо крупном размере задержан руководитель государственной жилищной инспекции края Евгений Баршай. Отметим, Евгений Баршай был назначен руководителем государственной жилищной инспекции Приморья 22 апреля 2019 года. До этого работал на коммунальных предприятиях Красноярска и был заместителем руководителя департамента городского хозяйства. Перед ним ставились задачи оптимизировать работу ведомства, выстроить конструктивные отношения с главами муниципалитетов и обслуживающими организациями. Напомним, как уже писал «ЗР», сегодня в УМВД Приморья сообщили, что во Владивостоке задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере директор муниципального предприятия «ВПОПАТ-1».

Материалы по теме: Коррупция в Приморье прижилась даже на кладбищах

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter