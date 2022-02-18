В Приморье пенсионерка лишилась крупной суммы, пытаясь заработать на акциях

В полиции Приморья отмечают, что ежедневно, несмотря на многочисленные предупреждения, из-за противоправных действий IT-мошенников доверчивые граждане лишаются своих сбережений, накопленных за всю жизнь.

Так, в дежурную часть отдела МВД России по Черниговскому району поступило сообщение 68-летней жительницы поселка Реттиховка о хищении крупной суммы. В пресс-службе краевой полиции рассказали, что потерпевшую заинтересовали акции одной из инвестиционных компаний. В сети Интернет гражданка нашла специализированный сайт, на котором можно приобрести ценные бумаги и зарегистрировалась там. Вскоре пенсионерке перезвонил незнакомец и предложил внести 10 тысяч рублей, чтобы начать зарабатывать на инвестировании. Пожилая женщина перевела деньги по указанным собеседником банковским реквизитам. Через некоторое время ей поступил звонок от женщины, представившейся персональным брокером. На этот раз злоумышленница предложила жительнице Приморья установить программу для совершения платежей и сделок. В общей сложности в течение недели потерпевшая перевела аферистам 1,5 миллиона рублей, а осознав, что её обманули, обратилась в полицию. В настоящее время оперативники устанавливают личность мошенников. Полицейские в очередной раз призывают граждан не ввязываться в сомнительные финансовые операции. Мошенники маскируются под работников инвестиционных компаний. Для общения с жертвами используют популярные социальные сети и мессенджеры. Потерпевшими, как правило, становятся люди, далёкие от биржевой торговли. Такой вид сетевого заработка, как игра на фондовой бирже, является одним из самых рискованных вложением средств. Но в попытке получить материальные блага люди очень часто остаются ни с чем, либо вынуждены оплачивать кредиты. Если вы считаете, что подвергаетесь преступному посягательству, обращайтесь в полицию по телефону 02 (с мобильного — 102) или через единую диспетчерскую службу 112.

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