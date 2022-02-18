Во Владивостоке задержан руководитель муниципального транспортного предприятия

Во Владивостоке задержан руководитель муниципального транспортного предприятия
Во Владивостоке задержан руководитель муниципального транспортного предприятия
Сегодня, 10:24ПроисшествияФото: Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю
В дальневосточной столице полицейские по подозрению в получении взятки в крупном размере задержали директора местного муниципального предприятия. В его кабинете прошли обыски.

В сообщении краевого УМВД РФ не указано название предприятия, но на видеокадрах, размещённых на сайте ведомства, видно, как сотрудники полиции заходят в помещение администрации муниципального предприятия «ВПОПАТ№ 1».

По версии следствия, как уже писал «ЗР», 41-летний гражданин получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в качестве взятки в размере 200 тысяч рублей за незаконное предоставление в аренду помещений компании (гаражных боксов), являющихся муниципальной собственностью, без заключения договора аренды.

В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемого изъяты документы, электронные носители информации, мобильные телефоны, а также банковские карты.

Следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 5 статьи 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в крупном размере).

Санкция статьи предусматривают лишение свободы до двенадцати лет со штрафом до шестидесятикратной суммы взятки — 1,2 млн рублей.

В настоящее время расследование дела продолжается, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Владивостоккоррупция
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