«Камбала вышла на берег»: массовый выброс рыбы на юге Сахалина

Примечательно, что островитян таким явлением, как выброс рыбы на берег приливом не удивить, но не в этот раз. В мессенджерах, обсуждая новость, местные жители отметили, что подобным образом обычно собирают селёдку каждый год, но вот чтобы в таких количествах по берегу была разбросана камбала никто припомнить не смог.