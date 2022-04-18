«Камбала вышла на берег»: массовый выброс рыбы на юге Сахалина

Видеозапись очевидца в мгновение ока распространилась по тематическим пабликам в соцсетях. На кадрах видно, что достаточно большой участок побережья сплошь усыпан камбалой. При этом рыба, на момент съёмки, была живой. Оператор прикоснулся к одной из них и та затрепыхалась.
Примечательно, что островитян таким явлением, как выброс рыбы на берег приливом не удивить, но не в этот раз. В мессенджерах, обсуждая новость, местные жители отметили, что подобным образом обычно собирают селёдку каждый год, но вот чтобы в таких количествах по берегу была разбросана камбала никто припомнить не смог.
Следует отметить, что селёдку с этим приливом тоже выбросило на берег, однако в куда меньшем количестве, чем камбалы. К тому же, в отличие от «морской курицы», селёдка оказалась уже мёртвой.
Ещё одно странное явление этого прилива — мужчина попытался выбросить несколько рыб в море. Вопреки ожиданиям, камбала не уплыла, а стала закапываться.
Ранее «Золотой Рог» писал, что переговоры России и Японии об условия лова лососевых видов рыб в северной части Тихого океана могут зайти в тупик из-за антироссийских санкций.